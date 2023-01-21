蔡英文遭酸「另類代理院長」　綠委：過年拜託多說好話

▲總統蔡英文昨天視察春節疏運情形。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

昨天是春節連假首日，總統蔡英文連跑多個視察行程，遭在野黨酸已成為「另類代理院長」。不過，民進黨立委許智傑21日受訪回嗆說，過年期間，拜託大家多說好話多做好事，不要為反對而反對；而蔡英文官方Line帳號稍早也釋出30秒賀年音檔，盼新的一年繼續團結努力，讓國家更加繁榮發展。

行政院長蘇貞昌前天起成為「看守內閣」，也透過行政院發出資訊，從昨天起到1月30日，11天都無公開行程，就連往年春節到各單位拜年的行程也沒有，而蔡英文小年夜當天視察行程滿檔，被在野黨酸「另類代理院長」。

對此，許智傑回嗆說，總統認真處理國政，怎麼在野黨也有意見？過年期間，拜託大家多說好話多做好事，不要為反對而反對，總統操勞國政與視察春節疏運的行程，應該給蔡英文總統一個大拇指，按一個讚呀。

至於傳出多位閣揆人選，包括前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄、總統府前秘書長蘇嘉全、桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍都被點名，許說，尊重總統的安排與規劃，甚至不排除也有黑馬的可能，一起拭目以待吧。

蔡英文今天中午也透過30秒錄音，向Line社群的粉絲表示，今年有10天年假，連假期間天氣比較冷，車潮也多，提醒大家無論是回家團圓、出門旅遊，請多留意氣象資訊和交通路況，一起平安愉快過好年，盼新的一年繼續團結努力，讓國家更加繁榮發展，祝福大家新年快樂、兔年行大運。