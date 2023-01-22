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單戀哥送魚形雪糕討好妹子！慘被回「我吃素」打槍　過來人揭2原因

▲▼禮物,愛情,聖誕節,節慶,送禮。（圖／翻攝自pixabay）

▲有些人會透過送禮的方式，拉近與曖昧對向的關係。（示意圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

在追求心儀對象的期間，總是會送些小禮物表示心意。但有位網友發文表示，他為了和心儀對象拉進關係，特別到超商買了個鯛魚燒雪糕送給對方，不料對方卻冷回一句「不好意思，我吃素的不能吃鯛魚燒」，讓他相當納悶「吃素的真的是連魚形狀的都不能吃嗎？」貼文一出，馬上釣出不少網友揭露殘酷事實。

一名網友在Dcard發文表示，他最近對一個女生有好感，為了拉近彼此的關係，他決定在春節放假前送個新年小東西給對方，於是就到711買了個鯛魚燒雪糕，還心想這個禮物「象徵年年有餘討個吉利應該很適合也很應景，總不能包紅包給她吧？」

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然而，當原PO實際將鯛魚燒雪糕送到女生手上時，對方卻回了一句「不好意思，我吃素的不能吃鯛魚燒。」當場拒絕了他的好意，讓他相當困惑，求問網友「吃素的真的是連魚形狀的都不能吃嗎？」

▲原PO送給暗戀對象一支鯛魚燒雪糕，不料卻被對方打槍。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO送給暗戀對象一支鯛魚燒雪糕，不料卻被對方打槍。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛解答「有些人是吃全素的喔，外面那層皮可能有蛋的成分，所以她不能吃」、「會不會是成份的問題，這個有寫『全素』可以吃嗎？有的人吃素是吃的非常乾淨的，稍微有沾到葷的都不行」、「雪糕的話應該是奶素喔，如果那個女生吃蛋素或是全素就不能吃」、「有人連蛋奶都不吃啊，蠻正常的」。

不過也有人直言，「吃素應該跟形狀沒有關係吧，而是跟成分有關係，看來她只是單純不喜歡你而已」、「她就不喜歡你，你送花椰菜形狀的雪糕都沒用」、「連看都沒看就直接拒絕的話，兄弟我看你是沒戲」、「他可能只是不想吃你碰過的」、「她在旋轉你，建議放棄」、「她是不想接受吧，這一聽就超唬」。

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