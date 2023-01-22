疑遭同學霸凌！12歲女童TikTok直播「昏迷挑戰」意外窒息亡

▲「昏迷挑戰」是TikTok的一系列影片。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

日前阿根廷12歲女童米拉格（Milagros Soto）在自家直播進行Tikok的昏迷挑戰（Blackout Challenge）時窒息在房間中，意外身亡。而她的阿姨蘿拉（Laura Luque）透露，米拉格是遭到同學霸凌，才會被強迫進行這項危險挑戰。

根據《每日郵報》報導，13日聖塔菲省（Santa Fe Province）發生一起死亡悲劇，12歲女童米拉格（Milagros Soto）在自家直播進行Tikok的昏迷挑戰（Blackout Challenge）時窒息在房間中，當場死亡。

▲米拉格蘿思在家直播意外身亡。（圖／翻攝自Facebook／Laura Luque）

而她的阿姨蘿拉（Laura Luque）出面指控，米拉格是在學校遭到同學霸凌，才會被強迫做出這項危險的挑戰。先前米拉格就曾進行過2次昏迷挑戰，結果在第3次挑戰時發生意外，在所有觀看直播的網友面前窒息死亡。

根據警方調查後表示，驗屍報告顯示，米拉格死於機械性窒息（Mechanical Asphyxia），並沒有受虐或遭到第3方介入的跡象，目前已將米拉格的手機帶回警局，全案仍持續進行調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：危險行為，請勿模仿。



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