▲吃剩年菜用傳統電鍋保溫？食藥署曝2風險：超過「這溫度」細菌恐狂飆。（圖／pexels）

記者嚴云岑／台北報導

不少家庭會在農曆春節準備豐富年菜，也讓剩菜保存成一大問題。食藥署提醒，7~60℃為細菌容易孳生的「危險溫度帶」，餐點製備後應儘速食用，千萬不可放回傳統電鍋保存，若吃不完也須儘速冷藏或冷凍，才能防止變質。

食藥署提到，食品加熱的中心溫度需超過70℃，細菌才易被消滅。熱存溫度需高於60℃，冷藏溫度需低於7℃，才能降低細菌生長速度。溫度介於7~60℃之間稱為「危險溫度帶」，因為許多細菌在此段溫度間，都能快速生長繁殖。

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傳統電鍋運作原理是利用外鍋底板電熱管加熱，當外鍋水量蒸發殆盡，外鍋底板溫度開始飆升超過100℃，此時會觸動底板偵測溫度裝置而停止電熱管加熱，電路切換至保溫電路進行約65℃的保溫功能。但不同品牌或型號保溫溫度可能不同，而且傳統電鍋鍋蓋也非完全密封，較難確定保溫時，可以一直維持在超過60℃的狀態。

因此，使用傳統電鍋保溫食品，如果不小心落入「危險溫度帶」的溫度，反而容易助長細菌大幅孳生，保溫時間一旦太長，食品容易有腐敗變質的情形發生。

食藥署提醒，餐點製備完畢後，應儘速食用，如未能馬上食用，最好保溫在60°C以上，或儘速冷藏(7°C以下)或冷凍(-18°C以下)保存。