黑嘉嘉《一起來嘉》行銷嘉義山海旅遊　獲坎城影展最佳廣告

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣看準國境將開外國遊客來台旅遊的觀光市場，邀約具國際知名度的圍棋名人黑嘉嘉拍攝觀光影片，影片中介紹嘉義阿里山、故宮南院、高跟鞋教堂及阿里山森林小火車等特色景點，透過影視角度包裝嘉義縣旅遊，在今年坎城世界影展大放異彩，榮獲最佳廣告，成功打響海外宣傳第一炮。

▲▼ 黑嘉嘉行銷嘉義縣旅遊，「一起來嘉」獲2022坎城世界影展最佳廣告 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣獲獎的影片以《一起來嘉》為主題，呈現「享受在嘉。每一步都是好的落點」為主題，主打嘉義縣友善旅遊環境，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃，或者是徜徉廣大茶園享受自然風光，百分百觸動觀眾心弦，「原來台灣最友善的旅遊，嘉義都有」。

《一起來嘉》除了榮獲2022坎城世界影展最佳廣告，也獲得2022 SENSEI Tokyo FilmFest 最佳廣告提名、2022 Amorgos Tourism Film Festival 希臘旅遊影展，以及The 180’ Berlin FilmFest 柏林旅遊廣告影展入圍殊榮。

縣長翁章梁表示， 10月國門開，除了國人出國旅遊，嘉義縣也是外國遊客來台首選，我們透過海外影展行銷嘉義，就是希望透過影像宣傳手法，把嘉義縣的觀光獨特性透過影片推廣給海外觀光客，打響國際旅遊行銷的第一炮。



嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，綜觀現今的數位行銷市場，影片是非常重要的行銷媒材，藉由這次影展的殊榮，嘉義縣未來也將投入更多的心力在數位及海外宣傳，透過不同的行銷方法將嘉義縣的美宣傳出去，讓遊客來嘉，「來嘉，不想回家」。