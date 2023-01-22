老實男貸款「給老婆浪漫婚禮」　1年多閃離！下場哭慘了

▲老婆要求儀式感，老公貸款婚禮，結局崩潰了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「男生要保持理性！」一名網友透露，同學跑去貸款，就是為了給老婆一場浪漫婚禮，殊不知雙方1年多就閃離，同學至今仍苦命繳貸款中，近日還聽說前妻再婚，同樣辦了一場有儀式感的婚禮。文章曝光後，意外釣出血淋淋案例，「老公哥哥也為了結婚跑去貸款，結婚4年就離了，到現在過了5年還沒還完貸款！」

一名網友在臉書《匿名2公社》分享一樁悲慘故事，苦主就是原PO的大學同學，他為了滿足女友的「儀式感」，特地貸款辦一場夢幻婚禮，怎料婚姻維持不到2年就離婚了，而且「貸款還沒還完！」

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而崩潰的還在後頭，大學同學鬱卒表示，前妻恢復單身後，又找了一位能滿足她「儀式感」的丈夫。看著這段諷刺又不堪的婚姻路，讓原PO不禁勸世「男生要保持理性，不要只有精蟲而沒有腦。」

文章曝光後，網友搖頭反酸，「喜歡儀式感的人應該很快又會再辦一場！一直到老...」「沒錢不要結婚、沒錢不要生小孩，記住了，一無所有的真心，最廉價」、「通常說是朋友的...都是自己編故事啊」、「錯在於貸款結婚」、「與其說是精蟲衝腦，倒不如說是別打腫臉充胖子！試圖要去填滿講求儀式感的人，內心是自卑的，女的終究不是公主、男的也不是王子，儀式感只不過是一塊光鮮亮麗的遮羞布，拿來情緒勒索用的」。

留言串中，釣出2名網友也感慨，「我朋友也是，現在很努力工作還錢」、「我老公的哥哥也是為了結婚跑去貸款，結婚4年就離了，到現在過了5年還沒還完貸款」。

▼有網友透露，老公哥哥離婚後，仍在還當初的結婚貸款。（圖／翻攝匿名2公社）

