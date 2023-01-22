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開8500萬法拉利Monza SP1看魔獸引熱議　超跑專家曝：超神秘車友圈

記者許權毅／台中報導

台中最狂超跑之一非它莫屬！擁有流線外型、單體座艙的特殊外觀，這台要價8500萬起跳的Ferrari Monza SP1，曾在台中街頭現身多次引起熱議，包含在文心路、中央公園以及台中太陽隊主場外。據了解，SP1全台僅有6台，這台則是台中太陽隊的股東所擁有。另外台北一家科技公司董事長也擁有一台SP1。超跑專家表示，SP1的車友圈鮮少與外界交流，頗為神秘。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼全台僅6台的法拉利SP1，其中一台多次在台中街頭出沒。（圖／記者許權毅攝，下同）

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▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

夢幻法拉利稀有敞篷跑車Ferrari Monza SP1，2020年6月初在台灣亮相，外觀上採用單座開篷配置，沒有前擋風玻璃，而是導入虛擬前擋導流設計，因此隨車還會附贈安全帽，設計靈感來自1950年代經典車款。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

官方資料顯示，Ferrari Monza SP1裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，時速從0到100公里只需要2.9秒，0到200公里則是7.9秒。這款復古敞篷賽車全球限量499台，台灣已知有6名車主，被稱為「億級移動豪宅」、「邊緣人專用超跑」。

其中一台在去年11月因為「魔獸現身台中」停放在台中太陽場館外，當時還有專業車迷吳先生說，快被「美哭了」，絕對是夢幻車，要多看「不只兩眼」。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲該車曾經現蹤在文心路上，路過用路人目不轉睛。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

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開8500萬法拉利Monza SP1看魔獸！　專家曝：超神秘
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