初二才能回娘家？春節禁忌「否則會帶衰」　命理師這樣說

▲嫁出去的女兒，除夕是否能回娘家吃團圓飯呢？（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

明（23）天就是初二回娘家的日子，不少人有疑問「能不能回娘家吃除夕團圓飯」、「一定要等到初二才能回娘家嗎」。對此命理專家柯柏成老師直言，沒有任何一部先秦時期的儒道家典籍提到過年不能回娘家，所以是沒有經典的根據，最多只能說是後人因時空環境演變出來的說詞。

柯柏成在臉書《柯柏成/命理》表示，其實過年回娘家的習俗，沒有任何典籍可以依據，習俗的形成大約可以從兩個方向去探討，一者是宗法制度，另一個就是環境因素，按廈門大學易中天教授，所整理周禮的宗法制度核心只有3件事情，包括嫡長子繼承制度、一夫一妻多妾制度、封建制度。

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柯柏成指出，可以明確的說，沒有任何一部先秦時期的儒道家典籍提到過年不能回娘家，所以是沒有經典的根據，最多只能說是後人因時空環境演變出來的說詞，不過有一個環境因素是可以確定的，在古代，女子回門一般都是要和夫君一起回門，一旦吵著拖丈夫回娘家，就會造成丈夫家中無人，為了讓夫家的過年興盛，另一方面的私心也想讓女兒在夫家好過，讓夫家當作真正的家人，就開始恐嚇剛出嫁的女兒不可以除夕過年回來。

柯柏成分析，這就衍生出「出嫁女兒回家過年，會散盡娘家財」、「出嫁女兒陰氣重，三十回娘家會趕走娘家的祖宗福澤」等說法。柯柏成認為，經過時代變遷，許多古代的問題現在已經不存在，例如娘家和婆家的距離在古代可能就要走上三天三夜，現在全台已經是一日生活圈，古代是宗族大家庭，現代已經是核心小家庭的社會，以上的理由完全沒有經典理論的根據，無論儒、道兩家找不到，更不用說強調日日是好日的佛家了。

另外，古時候的歲首也變過，例如冬至也曾經是作為過年的那一天，柯柏成說，「過年習俗都能這樣變，初二又有什麼理由是非得回娘家，或者是初二前出嫁的女兒不得回娘家這種道理呢？習俗是可以隨著時代需要變遷，古人都能變過年的哪一天，初二回娘家也沒有理由在這個時代繼續堅持。」他也直言，其實這些節日的重要目的都不是這些，重點是團聚家人的向心力，就這麼單純而已。

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