台中美術老師怒飆不要臉、賤人！遭鄰居告上法院…下場慘了

▲一名美術老師與鄰居起爭執，兩度脫口辱罵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中陳姓美術老師與小花（化名）為鄰居，但雙方多次因漏水費用分擔及房屋修繕問題起爭執，陳男情緒激動下，竟在2020年5月8日以「不要臉」罵小花，又在同年5月16日飆罵小花「賤人」，遭憤怒的小花控告。法官審理後，依兩項公然侮辱罪，共判處陳男拘役20日，可易科罰金。

陳男供稱，2020年5月8日時他與小花討論房屋漏水的問題時起爭執，遭小花罵「你好惡毒」，他氣不過才回罵「不要臉」，5月16日那次則是員警到場處理糾紛，他因情緒激動，大罵「賤人」，但他只是在向員警陳述，不是針對小花。

法官調查，所謂「侮辱」以使人難堪為目的，以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑輕蔑或攻擊的意思，足以貶損個人在社會上所保持的人格或地位之評價，且2次案發地點分別為巷口及該大樓門口，均為不特定人所得共見共聞之場所，「不要臉」、「賤人」等詞在社會通念及口語意義上，均有輕侮、鄙視對方之意。

法官認為，陳男不思理性溝通、循正途解決爭執，不能妥善控制情緒，2次公然侮辱小花實值非難，並考量他未與小花達成和解，犯後否認犯行，因此依2項公然侮辱罪，共判處陳男拘役20日，可易科罰金，可上訴。