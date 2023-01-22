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變態男辦百次亂交趴被逮　母出面道歉「無顏面對世人」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲日本一名男子辦亂交派對被逮。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／綜合報導

日本46歲男子竹下淳史，因涉嫌仲介1名17歲女子與4名男子舉辦亂交派對，違反兒童買春、兒童情色禁止法，2022年12月8日遭警方逮捕，而他之前還曾涉及兒童買春案件被逮2次。他母親得知後難過表示，「我對兒子做的事情感到很抱歉」，並說兒子有這樣的行為，可能跟他小時候被霸凌有關。

據日本《週刊女性》報導，竹下淳史是亂交派對「滿月集團」的首腦，成員約有100人，每個月都會在京都辦1、2次亂交派對，至少已辦過上百場，還會用社群網站招募會員，並尋找願意參加亂交派對的少女，而會員參加1次的費用約數萬日圓，另外會員每個月還須繳納會費，少女參加的話則是拿到最多10萬日圓(約2萬3千新台幣)的報酬。

報導指出，竹下淳史目前未婚，跟父母住在一起，事件曝光後母親表示，「我對兒子做的事情感到很抱歉，對受害者帶來不便致上最高的歉意。」她說在兒子被逮捕之前，根本不知道他做了什麼事情，「為什麼會做這樣的事情，都已經四十多歲了，沒考慮會有什麼後果就這樣做，難道是我們的教育方式出問題嗎。」她表示，或許是兒子小學五年級時被霸凌影響，才會促成他現在的行為，讓她跟親戚都無顏面對世人。

至於竹下淳史的動機，調查人員說，「這是他的性癖，他供稱說喜歡亂交、喜歡年輕女孩，早期他參加亂交派對時，他並不覺得特別有趣，但前幾年他開始當主辦者，實際開始進行活動後，發現不僅過程有趣，還可以看到參加的男女啪啪啪，感覺像是找到了亂交狂歡的夥伴。」

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