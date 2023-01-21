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共軍殲-20大隊長登央視：駕駛戰機「俯瞰祖國寶島」無比自豪

▲▼ 共軍殲-20大隊長登央視。（圖／翻攝自央視新聞）

▲節目畫面。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸央視近期播放的《新春走基層》中，殲-20戰機作戰部隊「王海大隊」大隊長楊俊成表示，「我可以清晰地看到寶島整個的海岸線還有山脈，那一刻我心中是無比的自豪與驕傲。」陸媒今（21）日解讀稱「實錘！台軍果然看不見殲-20」，引發熱議。

「王海大隊」是解放軍空軍首支整建制列裝殲-20戰機的作戰部隊。大隊長楊俊成在接受央視採訪時表示，「當我駕駛戰機在座艙里俯瞰祖國寶島時，我可以清晰地看到寶島整個的海岸線還有山脈，那一刻我心中是無比的自豪與驕傲。」

《環球時報》轉發「樞密院十號/老司機馬識途」文章指出，台軍發布的「解放軍軍機每日動態」里雖然「詳細到解放軍參與台海巡邏的各種機型和數量」，但其中未出現過殲-20戰鬥機，「如今楊俊成的這段表態，不僅證明殲-20參與台海巡邏，而且已經穿過了『台海中線』、逼近台灣本島海岸線，而台軍對此卻毫無察覺。」

根據國防部發布、每日更新的法新社資料庫，2022年共軍總共派出1727架次軍機，侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。2021年約有960架次，2020年則有380架次。

▲自20日6點至21日6點止，共有共艦3艘次、共機14架次，其中1架次BZK-005進入西南空域。（圖／國防部提供）

針對國民黨立委江啟臣質詢時曾提到，在美國眾議院議長裴洛西訪台之後，共軍就開始越過中線，11月多次越過中線，顯示中共領導人習近平認為沒有中線問題，所謂越過中線是常態化的「無中線時代」來了。

對此，國防部長邱國正答詢時表示，兩岸關係現在最嚴峻，不會講束手就擒，我軍有因應辦法，這是想定之一，有因應作為，但這地方不適合談，但確實有預劃。

另外，邱國正2022年11月初曾指出，只要中共旗幟插到各部會樓上就沒有贏，我方除制空制海外，也要強化地面防衛，絕對戰到最後。對於國軍可以撐多久不讓敵軍登陸？邱國正強調，奉陪到底。

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