落地簽逾期！旅客繳不出罰款險流浪峇里島　長榮航主管借錢助返國

▲長榮航空。（圖／長榮提供）

記者李姿慧／台北報導

今(1/21)是除夕，旅外國人趕回國過年，一名從峇里島返國民眾因落地簽逾期遭印尼海關罰款約1.2萬台幣，未料身上無現金，險回不了國得在當地流浪到年假結束，當地長榮航空趙姓主任伸出援手，領出大把現金替旅客繳罰款，該旅客感動落淚，上網PO文感謝長榮送他回溫暖家鄉。長榮證實有此事，旅客已還款。

一名國人因旅居峇里島超過1個月，未留意已超過落地簽證效期1個月，昨(1/20)小年夜要搭長榮航空返台時，遭印尼海關攔下，因已逾期6天，得繳交600萬印尼盾(約1萬2千塊台幣)罰款才能上機，該民眾身上僅剩5張信用卡皆不能提領現金，也未事先在台灣申請預借現金密碼，無法提領現金，由於印尼海關只收現金，讓該民眾當時呆在現場欲哭無淚，事後將驚險經過po上臉書社團「爆料公社」。

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該民眾上網描述過程指出，當時飛機剩40分鐘就要起飛，他當場哭喪臉拜託航空公司幫忙，現場沒有一個人會中文，頻搖頭表示不可能幫忙。情急之下，他只懇請長榮航空是否有任何來自台灣的長榮地勤高層能否協助他，他小年夜得回家。

該民眾說，當時一位長榮印尼籍地勤將電話交給他，電話中傳來親切令人感動年輕聲音，讓他在萬念俱灰當下燃起希望，對方說正在登機門口，飛機正要開始登機，怕來不及，要他將電話交給印尼籍地勤，接著一位女姓地勤人員急牽他的手，托著行李，帶他通關，回到海關辦公室，手上拿了一大疊印尼盧比，繳了600萬印尼盾，他踏上回家的路，此刻淚水在眼中打轉。

▲長榮航空駐峇里島地勤主管暖借錢協助國人返台，圖非當事人。（示意圖／長榮航空提供）

該民眾說，當時伸出援手的是一名長榮航空台灣地勤高層趙經理(實際為機場主任)，剛到峇里島駐地，600萬印尼盾是趙經理個人口袋掏出來的，也謝絕謝禮，當時他人在異國，沒有任何人可協助，有卡無現金，肯定離不開峇里島，接來一連串災難將發生，台灣銀行放年假，錢匯不進來，而他的罰款只能靠現金金繳納，對當地人而言，600萬印尼盾是大錢，在地友人根本幫不上忙，他的機票也可能因為趕不及登機而作廢，或許可請求外館協助，但大過年的，誰能幫忙？身無分文現金的他，可能得像流浪狗一樣流浪到年假結束。

該民眾感動PO文指出，在最危急時候，趙姓主管像天使般出現，在人情淡漠的世態下，有無限的感謝暨感動，懇請長榮航空嘉勉這類義行，對旅外差點絕望的旅人伸出援手，銘感五內，謝謝經理，有您真好，「台灣之光」長榮航空將他平安送回溫暖的家鄉台灣，愛你。

對此，長榮航空則表示，一位旅客昨(20)日搭乘長榮航空BR256峇里島-台北航班，於通關時因簽證逾期，需要繳交現金罰鍰才能出境，旅客身上未持有該現金金額，因此向地勤人員求助。長榮航空峇里島站趙姓主任獲悉並了解原委後，雖與該位旅客不相識，但仍相信人本善，隨即借款讓旅客繳交罰鍰，以利順利登機返鄉過年。該位旅客於抵達台灣後，也將款項立即匯還給趙姓主任。