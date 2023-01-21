　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

落地簽逾期！旅客繳不出罰款險流浪峇里島　長榮航主管借錢助返國

▲長榮航空,長榮。（圖／長榮提供）

▲長榮航空。（圖／長榮提供）

記者李姿慧／台北報導

今(1/21)是除夕，旅外國人趕回國過年，一名從峇里島返國民眾因落地簽逾期遭印尼海關罰款約1.2萬台幣，未料身上無現金，險回不了國得在當地流浪到年假結束，當地長榮航空趙姓主任伸出援手，領出大把現金替旅客繳罰款，該旅客感動落淚，上網PO文感謝長榮送他回溫暖家鄉。長榮證實有此事，旅客已還款。

一名國人因旅居峇里島超過1個月，未留意已超過落地簽證效期1個月，昨(1/20)小年夜要搭長榮航空返台時，遭印尼海關攔下，因已逾期6天，得繳交600萬印尼盾(約1萬2千塊台幣)罰款才能上機，該民眾身上僅剩5張信用卡皆不能提領現金，也未事先在台灣申請預借現金密碼，無法提領現金，由於印尼海關只收現金，讓該民眾當時呆在現場欲哭無淚，事後將驚險經過po上臉書社團「爆料公社」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該民眾上網描述過程指出，當時飛機剩40分鐘就要起飛，他當場哭喪臉拜託航空公司幫忙，現場沒有一個人會中文，頻搖頭表示不可能幫忙。情急之下，他只懇請長榮航空是否有任何來自台灣的長榮地勤高層能否協助他，他小年夜得回家。

該民眾說，當時一位長榮印尼籍地勤將電話交給他，電話中傳來親切令人感動年輕聲音，讓他在萬念俱灰當下燃起希望，對方說正在登機門口，飛機正要開始登機，怕來不及，要他將電話交給印尼籍地勤，接著一位女姓地勤人員急牽他的手，托著行李，帶他通關，回到海關辦公室，手上拿了一大疊印尼盧比，繳了600萬印尼盾，他踏上回家的路，此刻淚水在眼中打轉。

▲▼免寫紙本！長榮航空今推電子健康聲明，明起試行電子健康護照。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空駐峇里島地勤主管暖借錢協助國人返台，圖非當事人。（示意圖／長榮航空提供）

該民眾說，當時伸出援手的是一名長榮航空台灣地勤高層趙經理(實際為機場主任)，剛到峇里島駐地，600萬印尼盾是趙經理個人口袋掏出來的，也謝絕謝禮，當時他人在異國，沒有任何人可協助，有卡無現金，肯定離不開峇里島，接來一連串災難將發生，台灣銀行放年假，錢匯不進來，而他的罰款只能靠現金金繳納，對當地人而言，600萬印尼盾是大錢，在地友人根本幫不上忙，他的機票也可能因為趕不及登機而作廢，或許可請求外館協助，但大過年的，誰能幫忙？身無分文現金的他，可能得像流浪狗一樣流浪到年假結束。

該民眾感動PO文指出，在最危急時候，趙姓主管像天使般出現，在人情淡漠的世態下，有無限的感謝暨感動，懇請長榮航空嘉勉這類義行，對旅外差點絕望的旅人伸出援手，銘感五內，謝謝經理，有您真好，「台灣之光」長榮航空將他平安送回溫暖的家鄉台灣，愛你。

對此，長榮航空則表示，一位旅客昨(20)日搭乘長榮航空BR256峇里島-台北航班，於通關時因簽證逾期，需要繳交現金罰鍰才能出境，旅客身上未持有該現金金額，因此向地勤人員求助。長榮航空峇里島站趙姓主任獲悉並了解原委後，雖與該位旅客不相識，但仍相信人本善，隨即借款讓旅客繳交罰鍰，以利順利登機返鄉過年。該位旅客於抵達台灣後，也將款項立即匯還給趙姓主任。

ET快訊
歐陽娜娜回台灣了！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版
賽車手公路狂飆　路邊驚見光屁「活春宮」影片曝
過年哪個習俗最該廢除？　網秒選這點：根本陋習
小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞
前AV女優揭秘！為何普通女性想入行拍A片　有4個理由
蔡詩萍挽手「17歲校花女兒」美到翻！　出賣1張無碼照
小甜甜年後離婚官司開打！　親吐「36字下一步」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

依依佩佩結婚9年「每年除夕照回娘家」！　力推1觀念：沒理由不陪爸媽

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

過年「6大吉祥食物」必吃！營養師教你「低熱量吃法」不怕肥

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

戴上過年頭飾！黃金獵犬氣噗噗「貓也眼神死」　媽抖：看來不喜歡

赴陸6年…歐陽娜娜回台灣甜喊：sweet home！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

樂天桃猿農曆年前完成8成球員談薪　陳俊秀還在談

過年大吃大喝別忘要運動　初二起國民運動中心恢復營業

3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

BMW X6「鬼切超車」急停突開後車廂！　驚見1物全笑傻

更多熱門

相關新聞

北海道機場「激美1景象」　她大讚地勤...釣出心疼內幕

北海道機場「激美1景象」　她大讚地勤...釣出心疼內幕

一名女網友日前在北海道新千歲機場，驚見旅客們的行李箱全被從轉盤拿下，並按照顏色排列，讓她不禁感動直呼，「太貼心了！」而畫面也療癒一票網友，紛紛大讚「看起來很美、很舒服。」

長榮航空飛行學院在台招生！　即日起報名、2／11說明會登場

長榮航空飛行學院在台招生！　即日起報名、2／11說明會登場

長榮航空飛行學院　2/11招生說明

長榮航空飛行學院　2/11招生說明

長榮航除夕將年菜端上機！　還有Kitty紅包袋可以拿

長榮航除夕將年菜端上機！　還有Kitty紅包袋可以拿

新年到！長榮航空推鴻運年菜

新年到！長榮航空推鴻運年菜

關鍵字：

峇里島長榮航空落地簽逾期地勤借錢

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面