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貼春聯也能影響運勢！專家曝「最佳時間點」　做對旺整年

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲農曆春節到來，許多人都會在門口貼春聯。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新年新氣象！迎接農曆新年的到來，家家戶戶總會在門口貼上春聯沾喜氣，也象徵除舊布新的意義，不過貼春聯的時機其實也會左右一整年的運勢。對此，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授也揭露了今年「貼春聯最佳最旺時間點」，供民眾參考。

楊登嵙表示，今年1月15日、農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2023年1月21日、農曆12月30日除夕，要打掃好才貼春聯。

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▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

楊登嵙透露，貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上，「而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。」

據了解，「春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌，在宋代人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀。又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。

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