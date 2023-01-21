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台裔阿兵哥開箱「美軍宿舍」　一人一房環境超舒適

記者林彥臣／綜合報導 

當兵時與同袍一起睡在大通舖，整間寢室充滿了操課過後的熱血汗水味，是許多民眾在軍旅生活中共同的回憶，至於美軍的寢室，是不是也跟國軍一樣呢？一位駐韓的台裔阿兵哥，就在YouTube上開箱了美軍宿舍的寢室，不但環境更加舒適，甚至還能夠一人一間房，相當尊重每一位阿兵哥的隱私。

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍宿舍的寢室。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍宿舍的寢室一進門就有2個壁櫥，可以提供擺放衣物等等。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」開箱了美軍宿舍的寢室，首先房間的房門是以插卡的方式開門，一進門就有一個盥洗台與半身鏡，盥洗台的對面有2個壁櫥，可以放置衣物鞋子等等。

肥宅阿兵哥提到，美軍宿舍的所有房間，都是提供給單身的低階士兵居住，也就是下士以下的士兵，就可以居住在這個宿舍，如果是中士以上的單身軍人，就可以住其他宿舍，通常都更大更好，不過即使是低階士兵的房間，也不算小。

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍宿舍的寢室。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲寢室裡有一個小隔間，裡面有一個浴廁間，必須與隔壁的鄰兵共用浴廁。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥繼續介紹，打開房內的一道門，會進入一個小隔間，裡面有一個小浴室可以淋浴，隔壁是廁所，小隔間的盡頭也有一道門，打開就是隔壁鄰兵的房間，也就是這兩個人並非住在同一間房，只是共用同一個浴廁間。

肥宅阿兵哥在到了寢室的主體，有一個小冰箱、一個微波爐，以單人居住來說，這樣的家電設置算是相當夠用，其他的家具包括一張單人床、一張書桌、一個櫃子、一台暖氣。

肥宅阿兵哥走到窗邊，能夠從窗內眺望遠方的景觀，樓下就是停車場，所以從房裡就可以看到自己的車。

▲▼台裔阿兵哥開箱美軍宿舍的寢室。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍宿舍的寢室，大致包含這些家具。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥還介紹，在牆邊還有一道門，打開就是另一位鄰兵的房間，鄰兵的房間家具都相同，但是家具的位置可以隨自己的需求做調整。

肥宅阿兵哥最後指出，美軍宿舍的寢室裡面也有Wifi，所以在宿舍裡也可以處理很多事情，如果超過21歲的話，在冰箱裡放酒類也沒有問題。

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