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超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是花的故鄉，春節連假期間，從北彰到南彰有8個鄉鎮市有150公頃冬季裡作期間農田花海美景，不僅設置專區，還有極具特色的花海活動，打卡拍照美不勝收，縣長王惠美歡迎全國民眾到彰化賞花歡迎大家春遊彰化。

▲彰化春節賞花。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲春節連假期間，從北彰到南彰有8個鄉鎮市有150公頃冬季裡作期間農田花海美景。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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彰化縣政府今年賞花海系列活動，由田中鎮「望高瞭」的花海專區「2022歡樂幸福稻田中」、鹿港鎮的「百花迎春控窯趣」、「埔鹽鄉南新農村花海藝術節」、彰化市300花享綻及芬園好采頭活動、金陵風箏花海節活動等等，有美麗的花海，還有地方農特產品展售會、特色小吃品嘗、親子活動等，絕對會讓大人小孩都可以玩得盡興。

▲彰化春節賞花。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府表示，民眾賞花可規畫先從北彰鄰近中投芬園鄉，南來北往很方便，進到芬園走春賞百花，再到寶藏寺祈求平安：秀水鄉花卉種植面積達27公頃，有多品種的花卉，更有大型藝術風車以及風箏，順道也選購特色農產。另外田中鎮農會在田中望高瞭配合有12公頃的波斯菊花海，設置稻草人裝置藝術，波斯菊花海現正綻放中，配合八卦山的山景，讓前來遊客驚嘆。

▲彰化春節賞花。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了賞花海節目，春節期間縣立美術館舉辦「故宮國寶遊彰化2.0」到2月28日；八卦山大佛風景區有「彰化月影燈季」，溪州公園舉辦「2023花在彰化」自1月22日(農曆初一)到2月5日(農曆十五)，縣長王惠美歡迎大家利用年假到彰化走春。

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