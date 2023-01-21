　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

▲大陸蔚來汽車發表新型電動車。（圖／CFP）

▲蔚來汽車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車廠「蔚來汽車」去年底傳出用戶數據遭駭客盜竊，並被勒索了225萬美元價值的比特幣。但更引人注目的是，最近流傳出一份疑似駭客發出的文件，表示並沒有拿到贖金，接著就批評蔚來寧願花上千萬請歌手，也不願花錢買斷數據來保護車主及用戶。

收到勒索郵件後，蔚來當天就成立了專項小組進行調查與應對，並在第一時間向相關監管部門報告。經蔚來的初步調查，被竊取數據為2021年8月之前的部分用戶基本訊息和車輛銷售訊息。

▼蔚來汽車創辦人道歉。（圖／翻攝微博）

▲▼蔚來汽車遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」。（圖／翻攝微博）

對於此事，蔚來創辦人、CEO李斌在蔚來官方社區進行了道歉。雖然已經道歉，並承諾會加強資安，但蔚來卻未提及賠償方案，令一些車主感到很不滿。

更引人注目的是，最近流傳出一份疑似駭客發出的文件，表示並有拿到贖金，接著就批評蔚來寧願花上千萬請歌手，也不願花錢買斷數據來保護車主及用戶，「我們破解了蔚來大量數據，同時，給了兩次機會，因此我們決定有償曝光。」

雖然流出的內容真偽未獲證實，但大陸媒體認為，若此截圖為真，那麼犯案的駭客團隊很可能就是中國的本土團隊。另外，許多相信流出內容為真的網友，也在網路上憤怒大罵蔚來。

▼疑似駭客發出的訊息。（圖／翻攝微博）

▲▼蔚來汽車遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」。（圖／翻攝微博）

ET快訊
蕭敬騰沒回台過年！　宣布有驚喜
命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case
口罩妹合照鋼鐵人「爆乳太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝
愛犬出門遭「寄生蟲緊咬」！照片內行人秒認出：千萬別捏爆
快訊／大樂透1億獎號來了！春節百萬紅包「還有331組」　等你
快訊／在吃團圓飯...新北男突遭鄰居狠砍「肚破腸流」
女偶像「誤用Chinese new year」道歉！　陸網氣
「一喝酒就臉紅」是基因缺陷！50%台人都有　想練酒量致癌率飆
「4生肖」今年有雙喜　財運旺、工作升職加薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

體育生失戀「操場狂奔」！竟意外打破校內維持12年400公尺紀錄

陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

10外甥拜年！集體找舅舅討紅包　他被「逼進牆角」表情超無奈

屠夫殺豬「慘遭反殺」！40公分大刀插入動脈　噴血暈厥亡

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

陸田徑選手遭質疑「超像男人」　長髮、抱嬰兒近照曝！網再戰翻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

體育生失戀「操場狂奔」！竟意外打破校內維持12年400公尺紀錄

陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

10外甥拜年！集體找舅舅討紅包　他被「逼進牆角」表情超無奈

屠夫殺豬「慘遭反殺」！40公分大刀插入動脈　噴血暈厥亡

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

陸田徑選手遭質疑「超像男人」　長髮、抱嬰兒近照曝！網再戰翻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

胖橘「超愛你丟我撿」！光速衝刺咬回…鏟屎官驚呼：你是狗狗嗎？

北韓士兵開車途中偷看「不純影音」　逃跑被逮遭虐身亡

快訊／海象不佳！台東往返綠島蘭嶼航線「初三及初四全數停航」

科教館春節推兔年特別活動　讓民眾動手動腦過好年

1.3萬名國保遺屬平均可領7000元沒來申請　勞保局籲留意自身權益

放風新基地！台北「眷村元素」全齡公園　享受綿延綠意超愜意

5明星私下超有愛心！豆花妹「淋雨協助車禍現場」…任賢齊幫尋子

蕭敬騰沒回台過年！　「在國外圍爐守歲」宣布2月將有驚喜

口罩妹合照鋼鐵人「胸口太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝：罩杯破壞者

快訊／大樂透1億獎號來了！春節百萬紅包「還有331組」　等你來領

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

大陸熱門新聞

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

新人結婚遭疊羅漢壓地！男賓客狂扯新娘服

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

10外甥拜年！他被「逼進牆角」表情超無奈

夫妻掏光積蓄買房！帶3娃住毛坯房：交房租不如還貸款

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

屠夫殺豬遭反殺！屠刀插入動脈噴血亡

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

尾牙「堆2.73億現金」40位員工分！最多爽拿2240萬

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

華航遭駭？張忠謀、林志玲個資外洩　民航局下令「檢視系統安全」

華航遭駭？張忠謀、林志玲個資外洩　民航局下令「檢視系統安全」

華航傳出個資外洩，台積電創辦人張忠謀、藝人林志玲以及政要等都在列，華航和部分名人甚至接獲匿名網路勒贖信，華航第一時間報警處理，華航今更指稱疑似外流個資與華航資料庫不盡相符，無法確認來源。民航局表示，已要求華航盡速釐清，檢視系統安全，並提出改善報告。

Twitter逾2億用戶個資遭害

Twitter逾2億用戶個資遭害

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

北韓駭客出新招　外交專家被騙上鉤

北韓駭客出新招　外交專家被騙上鉤

北韓網路戰！利用「梨泰院」散播惡意程式

北韓網路戰！利用「梨泰院」散播惡意程式

關鍵字：

蔚來汽車駭客勒索

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

2023年「12生肖」運勢！這生肖要小心投資失利

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面