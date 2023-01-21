陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

▲蔚來汽車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車廠「蔚來汽車」去年底傳出用戶數據遭駭客盜竊，並被勒索了225萬美元價值的比特幣。但更引人注目的是，最近流傳出一份疑似駭客發出的文件，表示並沒有拿到贖金，接著就批評蔚來寧願花上千萬請歌手，也不願花錢買斷數據來保護車主及用戶。

收到勒索郵件後，蔚來當天就成立了專項小組進行調查與應對，並在第一時間向相關監管部門報告。經蔚來的初步調查，被竊取數據為2021年8月之前的部分用戶基本訊息和車輛銷售訊息。

▼蔚來汽車創辦人道歉。（圖／翻攝微博）

對於此事，蔚來創辦人、CEO李斌在蔚來官方社區進行了道歉。雖然已經道歉，並承諾會加強資安，但蔚來卻未提及賠償方案，令一些車主感到很不滿。

更引人注目的是，最近流傳出一份疑似駭客發出的文件，表示並有拿到贖金，接著就批評蔚來寧願花上千萬請歌手，也不願花錢買斷數據來保護車主及用戶，「我們破解了蔚來大量數據，同時，給了兩次機會，因此我們決定有償曝光。」

雖然流出的內容真偽未獲證實，但大陸媒體認為，若此截圖為真，那麼犯案的駭客團隊很可能就是中國的本土團隊。另外，許多相信流出內容為真的網友，也在網路上憤怒大罵蔚來。

▼疑似駭客發出的訊息。（圖／翻攝微博）