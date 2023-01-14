華航遭駭？張忠謀、林志玲個資外洩　民航局下令「檢視系統安全」

▲華航。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

華航傳出個資外洩，台積電創辦人張忠謀、藝人林志玲以及政要等都在列，華航和部分名人甚至接獲匿名網路勒贖信，華航第一時間報警處理，華航今更指稱疑似外流個資與華航資料庫不盡相符，無法確認來源。民航局表示，已要求華航盡速釐清，檢視系統安全，並提出改善報告。

根據國外論壇揭露外洩的華航會員資料庫名單，有許多政界、商界和藝人中英文姓名、出生年月日、電子郵件和手等個資外洩，包括賴清德、莊人祥、羅一鈞、張忠謀、郭台銘、蔡明忠、蔡明介、王文淵、周玉寇、謝震武、陳文茜、趙少康、徐熙娣（小S）、徐若瑄、林志玲、賈永婕等人，個資遭駭客揭露。

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對此，華航今(1/14)表示，已清查確認，疑似外流個資與本公司資料庫不盡相符，尚無法確認來源，本公司全力配合警方調查。

民航局今也回應了，民航局表示，已要求華航至民航局說明事件始末，民航局除要求儘速釐清相關細節，亦要求華航應全面檢視系統安全，確認目前所採取之防禦應變措施，能確保各項資通系統作業正常。

民航局指出，華航到局說明時，表示已發送信件，提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全。民航局進一步要求華航應確實依個人資料保護法及民用航空事業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法相關規定，落實個人資料保護事宜，維護會員權益。

民航局強調，針對事件始末、應變處理及善後措施、未來強化作為等，民航局已要求華航立即提出改善報告。