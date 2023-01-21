好市多、全聯除夕只開到5點！9大賣場「過年營業時間」懶人包

▲9大賣場過年營業時間懶人包。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

10天春節假期終於開跑了，全台各大量販超市今（21）日除夕夜也紛紛提早關門，《ETtoday新聞雲》幫整理「9大賣場過年營業時間」，其中，好市多也將按照往年慣例於大年初一暫停營業1天，提醒民眾儘早採買，春節期間也別記錯時間白跑一趟。

▲好市多大年初一暫停營業1天。（圖／記者姜國輝攝）

★好市多

好市多除夕夜（1月21日）全台門市營業時間調整為上午9點至下午6點；大年初一（1月22日）暫停營業1天；初二（1月23日）起恢復正常營業。

★家樂福

家樂福全台門市除夕夜（1月21日）僅營業至下午5點，家速配營業至下午3點；大年初一（1月22日）則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；初二（1月23日）後恢復正常營業；另提醒原24小時營業分店除除夕、出一更改為新春營業時間外，其餘時間仍維持24小時營業。

★大潤發

大潤發全台門市除夕夜（1月21日）僅營業至下午5點，大年初一（1月22日）後恢復正常營業時間。

★愛買

愛買全台門市除夕夜（1月21日）僅營業至晚上6點；大年初一（1月22日）至初八（1月29日）各店營業時間調整如下：楊梅、台南、花蓮店上午9點至晚上10點；復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、南雅店上午9點至晚上10點30分；豐原店上午9點30分至晚上10點；基隆店上午10點至晚上10點；新竹、新竹巨城、水湳店上午10點至晚上10點30分；初九（1月30日）恢復正常營業。

▲全聯全台門市除夕夜只營業到下午5點。（圖／記者林育綾攝）

★全聯

全聯全台門市除夕夜（1月21日）營業至下午5點；大年初一（1月22日）至初三（1月24日）依各店開門時間營業至晚上9點；初四（1月25日）營業至下午5時；初五（1月26日）後恢復正常營業。提醒各店營業時間可能受其他因素彈性調整，依門市現場公告為主。

★家樂福超市

家樂福超市全台門市除夕夜（1月21日）僅營業至下午5點，大年初一（1月22日）上午10點開始營業，初二（1月23日）起恢復正常營業。

★美廉社

美廉社全台門市除夕夜（1月21日）營業時間為上午8點至晚上7點；大年初一（1月22日）營業時間為上午8點至半夜12點；大年初二（1月23日）起恢復正常營業。

★Mia C’bon

Ｍia C'bon百貨進駐店除夕夜（1月21日）僅營業至下午6點，大年初一（1月22日）恢復正常營業；街邊店除夕夜（1月21日）僅營業至下午5點，大年初一（1月22日）恢復正常營業。

★City'super

City’super全台門市除夕夜（1月21日）起至初八（1月29日）營業時間如下；初九（1月30日）全門市恢復正常營業。

1月21日（除夕夜）

09:00-17:00：復興店、天母店

10:30-18:00：台中店

11:00-17:00：遠企店、新竹店

11:00-18:00：板橋店、信義店 、竹北店

1月22日（大年初一）

10:30-22:00：台中店

11:00-22:00：復興店、天母店

11:00-21:30：遠企店

11:00-22:30：板橋店

11:00-22:00：新竹店、信義店、竹北店

1月23（初二）-1月26日（初五）

09:00-22:00：復興店、天母店

10:30-22:00：台中店

11:00-21:30：遠企店

11:00-22:00：新竹店、信義店、竹北店

11:00-22:30：板橋店

1月27日（初六）-1月28日（初七）

09:00-22:00：復興店、天母店

10:30-22:00：台中店

11:00-22:00：遠企店、新竹店、信義店、竹北店

11:00-22:30：板橋店

1月29日（初八）

09:00-21:30：復興店、天母店

10:30-22:00：台中店

11:00-21:30：遠企店、新竹店、信義店

11:00-22:30：板橋店

11:00-22:00：竹北店