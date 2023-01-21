你知道「醋勁」是怎麼來的嗎？　專家解析3類醋品釀造方式

▲蘋果醋。（圖／達志／示意圖）

記者嚴云岑／綜合報導

年菜中常見的醃漬物多以「醋」作為調理基底，也有許多人愛「吃醋」，稀釋果醋作為飲品，於飯後幫助消化。食藥署表示，市售醋依照製法不同，分為3大類，民眾若想吃原味，在選購時可選擇經過兩階段微生物發酵的「釀造醋」，而調理醋雖使用食品添加物製成，但同樣也能嚐到濃郁風味。

市售醋可分為釀造醋、調理醋及合成醋三類。釀造醋是由穀物、水果等天然原料發酵製成；調理醋則是將釀造醋額外添加風味成分製作，在包裝上須清楚標示「調理醋」以與釀造醋做出區分；合成醋則是使用食品添加物冰醋酸或醋酸為主成份，調整風味與酸度後製成。

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海洋大學食品科學系王上達助理教授於食藥署食品安全週報提到，醋的釀造原料，最常見可分為穀物、水果兩大類，穀物醋在臺灣較多是以米、糯米釀造製成，例如白醋、糯米醋；中國地區則有使用高粱、大麥釀造的產品，例如山西陳醋；使用水果作為原料的醋，常見有葡萄製作的紅酒醋、巴薩米克醋，蘋果製作的蘋果醋等。

王上達表示，以釀造方式製作醋時，醋中主要提供酸味的物質「醋酸」，需要經過兩段不同的微生物發酵程序來生成。首先，酵母菌將糖份發酵為酒精後，接著醋酸菌再將酒精代謝為醋酸。以臺灣最常使用的白醋為例，是以米為原料，先以酵素處理，使米中的澱粉轉變為葡萄糖，再加入酵母菌發酵產生酒精，待酒精發酵到一定程度後，將酒精濃度調整至適合醋酸菌生長與作用的濃度，加入醋酸菌使其產生醋酸，最終得到的產物即是醋。

食藥署補充，部分食醋會經過陳化步驟，讓原先殘留在醋中的醇類與醋酸或其他有機酸產生酯化反應，生成乙酸乙酯等酯類物質，這些新生成的產物能使醋的風味變得更為豐富。另外，有些產品會將醋中的水分再加以揮發，就能使醋的風味變得更加濃郁。