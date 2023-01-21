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單親媽靠「爸爸活」卻懷上恩客的種　狠棄屍！8度懷孕僅2人出生

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被告產下孩子後，棄置在旅館垃圾桶內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣一間旅館2022年9月出現一名嬰兒屍體，警方隨後循線找到嬰兒生母，並逮捕當天在該旅館住宿的31歲女子山田桃子。她聲稱，原本是想要自己扶養這個孩子，但是因為出生後聽不到嬰兒的心跳，才會丟棄在旅館。據悉，她曾經8次懷孕，而目前則是背著父母靠著爸爸活維生，並扶養先前生下的其中1名孩子。

根據《關西電視台》報導，山田桃子2022年9月和父母、孩子以及其他家人，一同前往和歌山旅遊，當時她雖懷有身孕，但是因為深怕雙親會要求單親的她把孩子打掉，因此隱瞞懷孕事實。然而在旅館時，她卻突然覺得下腹疼痛，因此讓父母帶著孩子去吃飯，自己則留在房內的廁所，將孩子產下。

她強調，原本想要自己偷偷撫養孩子，但是孩子一出生就沒有心跳，她認為當務之急是不能讓人發現孩子的存在，因此隨即將嬰兒丟在大澡堂更衣室的垃圾桶內。

山田指出，之前懷第2個孩子時，被父母要求把小孩打掉，雖然當時在她的堅持下把孩子生下，但那個孩子最後還是被送給別人當養子。她深怕這次孩子又會被父母送走，因此不敢坦言懷孕的事實。不僅如此，她平時沒有正當工作，靠著爸爸活維生，而這個孩子就是在爸爸活中，不小心懷上恩客的種。

根據內部人士透露，山田一共懷孕過8次，除了1個孩子由她自己扶養，1人被送給別人當養子，其他的孩子都沒有順利出生，也就是說，不是被打掉，就是流產。

事發後，山田被依遺棄屍體罪嫌逮捕、起訴，最終被歌山地方法院判處2年徒刑，緩刑3年。

爸爸活（パパ活）是日本特有的次文化，指年輕的女性與年長男性之間的交易關係，年長男性需支付約會費用，以及約會中間的相關費用，如交通、餐點、禮物，進而也有延伸出肉體關係的買賣。

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