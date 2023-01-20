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馬伕等不到小姐出事了！開門驚見慘遭迷姦洗劫　噁爛男下場曝

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子下藥迷昏援交妹性侵得逞，事後偷走8000元離去。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名李姓男子約來女子小詩（化名）進行性交易，李男卻在奶茶裡偷偷摻藥迷昏她，強制性交得逞，結束後趁小詩還未清醒，偷走她包包內放的8000元。台南地院依強盜強制性交罪，重判李男13年6月，可上訴。

判決指出，李男去年1月27日凌晨，在網路上約好小詩進行性交易，見面前李男先在旅館提供的免費奶茶包泡好後，摻入迷姦藥，待小詩進房後，李男先給付講好的性交易費用3500元，好意將奶茶端給小詩喝，小詩不疑有他，僅喝下一小口，藥效隨即發作，開始嚴重頭暈、嘔吐。

李男見小詩已失去意識，將她搬到床上，性侵得逞，事後趁小詩尚未醒來之際，將放有8000元、身分證、信用卡等物品的零錢包偷取，騎機車逃離現場。

過了一段時間，負責載送的司機打電話給小詩，卻未獲得回應，趕緊聯繫旅館房務人員前往察看，開門才驚見小詩倒臥在房間地板，緊急送醫急救，小詩恢復意識後發現自己被性侵還遭到洗劫，報警處理。

審理時李男表示，下藥只是讓女性在短時間內亢奮，友人試用過並無不舒服的情況，為助興用非強盜財物；事後他見到小詩手機響起，認為司機已經抵達，又正好看到交付的3500元壓在包包下方，臨時起意把錢拿走，屬於竊盜。

法官認為，雙方約定性交易時，李男並未告知對方會使用迷姦藥，若該藥物缺乏藥效，又何須特意摻入奶茶中拐騙對方飲用，認定李男刻意下藥性侵，事後甚至無視對方可能因服食不明藥物而引發危及性命之生理反應，逕自離去，審酌李男犯後矢口否認犯行，以性交易為藉口意圖脫罪，毫無悔意，依強盜強制性交罪判處13年6月。全案仍可上訴。

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