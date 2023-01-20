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盤點「打麻將」8大NG行為　真正關鍵其實只有2個

牌桌上的眉眉角角要注意，守好紅包爽爽賺！（示意圖，東方IC）

▲牌桌上的眉眉角角要注意，守好紅包爽爽賺！（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

農曆新年即將到來，年假期間和久違的家人好友相聚，許多人最愛的「團康活動」大概非打麻將莫屬了。但是除了牌桌上的遊戲規則，打麻將期間還有不少「眉眉角角」，要是不小心犯了這些NG行為，恐怕不只是變成雷牌友，還可能讓自己運勢大敗，好不容易盼來的紅包錢通通別成別人的？本刊為大家整理以下幾點打牌時常見的「8不」行為，先祝大家兔年財運旺旺來，贏錢贏到兔出來！

不要拍背、拍肩膀

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最常見的打牌禁忌，在打牌期間千萬不可以拍別人的背和肩膀。常言道人有三把火，分別在雙肩和頭上，代表人的精氣神，亂拍肩被認為是會把對方的火給拍掉，亂了人的氣，可能讓人運勢變差；拍背則是被認為會讓對方的運氣變「背」，到時候輸了恐怕第一個先被點名是戰犯啦。

不要背對門口、窗戶或靠近廁所

打牌時的座位切勿背對著門口、窗戶或廁所，打牌時除了牌技，運勢也非常重要，選位也有訣竅。通常大門口被視為財神進來的地方，但如果座位背對門口，就像是背對財神；背對窗戶的話，背後可能會有風吹進來，讓打牌的人背後涼涼的，打起來會越打越虛；廁所則被認為是有穢氣，若座位靠近廁所，有人會忌諱沾上穢物之氣。

過年免不了要和久違的親朋好友摸一圈，牌桌上的NG行為要注意。

▲過年免不了要和久違的親朋好友摸一圈，牌桌上的NG行為要注意。

不要在趕時間時打牌

如果有人揪你打牌，但你後面還有事情要辦，還有下一個行程要趕，那就先別打了吧。這個禁忌的由來也和俗語有關，人言「財不進急門，福不入偏門」，是奉勸大家在追求財富時不可躁進。這句話在打麻將時也可適用，若正處於急急忙忙的狀態，恐怕也無法打得安心，心有旁騖時在判斷出牌也可能出錯，因此建議大家在趕時間的時候就先不要打牌，否則玩得也不盡興。

不要在打牌前洗澡、剪指甲、刮鬍子

打牌的人最需要的就是運勢，打麻將之前通常不會洗澡，以免把身上財氣都洗掉；同時剪指甲、刮鬍子也是類似的道理。

牌桌上別向人借錢，否則可能壞了自己或別人的運勢。

不要在牌桌上借錢

沒錢別打牌！在牌桌上向其他人借錢可說是眾多打牌禁忌中最讓人感冒的一點。若錢沒帶夠打到輸了而向他人借錢，會被認為是把自己或對方的財運分掉，且在大過年時欠錢也被視為會影響未來一整年的財運。建議大家打牌好玩就好，若真的輸到沒錢那就先暫時休息一下吧。

不要看書、吃鳳梨酥

這點算是常見的諧音禁忌，如同現實生活中很多人禁忌「四」與「死」的諧音，打牌時看書、或旁邊有人看書，就好像在「看你輸」，鳳梨酥的「酥」也讓敏感的牌咖覺得混身不舒服。儘管只是諧音問題，但還是難免影響到打牌的心理狀態，因此還是建議盡量避免。

如果前三家已經打了西風，這時最好不要再跟著打西風。（示意圖，Pixbay）

不要跟著打西風

這項禁忌也算是諧音類的。在一局剛開始時，通常大家會將邊張或字牌打掉，但是如果當前面三家已經都把西風打掉時，這時最好不要再跟著打西風，否則就成了「一路歸西」。同理，若前一家打的是一筒，若下家跟打西風，就成了「一筒（一同）歸西」，也是很不吉利的說法。跟打牌的諧音禁忌還有南風後不要打發財，因為聽起來會像「難發財」。

不要在連莊時起身

通常「連莊」代表運勢正旺，再次重申，打牌時運勢最重要，如果在連莊時起身，被認為會打斷原本的財運；另一個禁忌動作則是在這時切勿動到桌腳，此舉同樣也被視為會打斷莊家氣勢，否則到時候連莊失利的鍋可能就會落在你身上啦。

上述8大禁忌不外乎從諧音或運勢出發，皆屬民間說法、僅供參考，或許誤觸禁忌可能會影響到自己或牌友的打牌情緒或心理狀態，但真正勝負關鍵還是要靠牌技和運氣。最後還是要提醒大家，打牌一定有風險，打麻將有賺有賠，上牌桌前先掂掂自己的荷包重量，切勿過度成癮賭博傷錢傷身，一起開心過好年。


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