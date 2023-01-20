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大陸 大陸焦點 特派現場

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

▲▼ 大寒、除夕、初一 。（圖／翻攝 新華社、萬年曆）

▲兔年遇到大寒、除夕、初一日期相連，十分少見 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

兔年即將到來，今（20）日是小年夜，節氣上是「大寒」，恰巧1月21日是除夕，1月22日是春節，這三個日子「喜相連」看似沒什麼。大陸天文科普專家表示，「21世紀這100年中，這種巧合僅有5次，十分少見。」

1月20日，大寒，這是二十四節氣中最後一個節氣，意味著嚴冬即將結束，春天就要到來；1月21日，臘月三十，農曆壬寅虎年的最後一天，也稱「除夕」；1月22日，正月初一，農曆癸卯兔年的第一天，也稱「春節」，當這三天連在一起其實十分難得。

大陸天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧解釋，節氣是地球圍繞太陽公轉一圈即一年當中的24個時刻，約定當地球到達黃經零度時為春分，每隔15度一個，節氣名稱來源於黃河流域的農業生產活動和氣候及物候。

她進一步說，農曆是按照月相變化周期兼顧回歸年制定的。兩者雖然遵循的規律不同，但又互相兼顧互為聯系，比如，農曆的閏月就是根據二十四節氣來設置的。

▲▼ 大寒、除夕、初一 。（圖／翻攝 新華社、萬年曆）

▲大寒、除夕、初一，21世紀這100年將遇到五次。（圖／翻攝 新華社、萬年曆）

楊婧表示，太陽到達黃經300度時為大寒節氣開始，在公曆中的日期基本固定，通常在1月20日或21日，極個別年份在1月19日，而本就挨著的除夕和春節在公曆中的日期卻並不固定。就21世紀這100年來說，除夕會出現在公曆1月20日至2月18日之間的任何一天，才會出現大寒、除夕、春節「喜相連」的少見情況。

據統計，21世紀這100年中，大寒、除夕、春節「喜相連」共有五次，分別為已經出現的2012年、2023年，還有未來2042年、2061年和2080年，這是中國傳統曆法遵循日月運行規律而形成的結果，個別年份還會出現大寒與除夕同在一天的情形，如2004年和未來的2099年。

楊靖解釋，「不論是哪種情況均屬於正常曆法現象，都極大地豐富了我們傳統節日的內涵，同時也讓我們了解了中國傳統曆法的相關常識。」

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