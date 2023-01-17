除夕不回婆家遭罵不像話！丈夫霸氣相挺...人妻讚：愛死我老公

▲丈夫霸氣回覆被網友稱讚「神隊友」。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

過年是許多媳婦們一年中最害怕的時候，尤其除夕夜更是讓許多媳婦頭痛的日子。一位女網友表示，之前除夕夜回婆家過年，卻整天忙到無法休息，還常常被使喚來使喚去，讓原PO今年不想再去婆家過年。婆婆在得知後罵她「不像話」，丈夫則是霸氣回覆，讓許多網友紛紛稱讚原PO老公是神隊友。

原PO在Dcard上分享表示，去年是她第1次到婆家過年，沒想到竟得到慘痛的經驗。原PO一整天從早忙到晚，還常常被使喚，但其他親戚卻在泡茶聊天。就連吃年夜飯時她僅是拿出手機回覆父母訊息，就被婆婆碎念「吃年夜飯還玩手機」，讓她對在婆家過年產生陰影。

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原PO表示，由於去年過得太悲慘，她今年便與丈夫說好絕不回婆家過年。直到日前婆婆來電，詢問夫妻倆何時回家過年，丈夫表示今年因工作不回家，婆婆聽到後直接暴怒，表示：「不像話！除夕怎麼能不回家」。接著婆婆詢問原PO是否要回家，丈夫便霸氣回答：「她有事啊，她要留在我旁邊照顧我，不然你兒子吃什麼」，讓原PO聽完後直呼「愛死我老公了」。

許多網友看完後紛紛回覆，「婆媳要相處得好真的是神隊友不可少」、「你老公好好，如果是我家的一定叫我回去幫忙過年」、「好羨慕，嫁人就要嫁這種的啊，男人有肩膀才能從根本化解婆媳矛盾」、「推超帥老公」、「這樣的隊友必須推」。

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