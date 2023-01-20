「孤鷹」王傑提攜後進　私下溫暖舉動如同鄰家大哥

▲在流行音樂系副主任許恒瑞（中）帶領下，歌手張宋（右）、吉他手李子維（圖左），參與王傑新專輯。（圖／許恒瑞提供）

記者許敏溶／台北報導

被譽為華語歌壇傳奇的王傑，一直以來有著「浪子」、「孤鷹」的形象，但認識王傑快20年的許恒瑞透露，私底下王傑是一位很會照顧人的大哥，看到他累了，會為他泡一杯咖啡，也願意給年輕人機會，讓自己的學生李子維、張宋、林泓辰、萬家伶等人有榮幸參與專輯的合聲與樂器錄製，李、張兩人也表示，能與傳奇合作相當驚喜，更重要的是從中學到許多珍貴經驗，成為創作與工作上的養分。

城市科大流行音樂系副主任許恒瑞在2005年時，就參與王傑《甦醒》專輯的編曲，至今認識王傑快20年，雖然外界總給王傑貼上「浪子」、「孤鷹」的標籤，但許恒瑞說，私底下，傑哥就是一位很會照顧人的大哥，例如「看到我累了，傑哥會為我泡一杯咖啡」，沒有大牌歌手的架子。

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▲許恒瑞說，王傑提攜後進，私下溫暖舉動如同鄰家大哥。（圖／許恒瑞提供）

許恒瑞說，在製作音樂時，王傑總是準備很豐富的內容，除了說明歌曲的故事背景，還會很精確地表達想要的元素與作法，而且描述的很細膩、準備的很充足，並用濃烈的感情唱歌，這是自己從傑哥身上學到傑哥那個年代製作專輯態度。

此外，許恒瑞指出，傑哥也很願意給年輕人機會，當初他向王傑推薦自己的學生李子維擔任吉他手伴奏，張宋擔任合聲，傑哥也很信任團隊，在城市科大錄音室完成合聲跟吉他等樂器錄製；許恒瑞也補充說明，流行音樂系在建立錄音室硬體設備時，有把產業經驗帶進來，整個錄音室的設備與設計上，都和台北知名白金錄音室是一樣概念，可錄製很好的音質，才與參與這次傑哥專輯的製作。

▲李子維（見圖）擔任王傑新專輯中的吉他配樂工作。（圖／許恒瑞提供）

念大學曾是駐唱樂手的李子維，目前是自由工作者，他說，第一次參與錄音時，他想展現自己的吉他技巧，但錄音結束後，老師許恒瑞與傑哥都覺得，不需要太花俏的吉他技巧，更需要的是簡單、穩定的彈奏，同時彈奏吉他時要多放一點感情，之後不斷改進，等到成品出來，才明白老師與傑哥的用意，讓他學習到一首歌的視野，以及彈奏吉他的穩定性。

現為創作歌手的張宋，則是擔任這次專輯的合聲，張宋說，一開始聽到許老師給自己這樣機會，對於這個天上掉下來禮物，一開始是驚訝與不敢相信，轉告是王傑歌迷的爸媽時，父母也都為我開心，但在興奮之餘，也擔心無法好好表現，所幸在許老師引導下，才能做好合聲工作。

▲創作歌手張宋（見圖）擔任王傑新專輯的合音。（圖／許恒瑞提供）

張宋也說，合聲最重要是貼近主唱，不管在唱歌時的呼吸點與轉音，都要跟隨主唱節拍，聽到傑哥主唱聲音之後，才知道唱歌時要融入更多情感，以及合聲時腹鳴的位置，這不僅對自己創作上有所啟發，在寫歌時也會有所幫助，參與這次的專輯製作，感覺自己整體實力提升很多。