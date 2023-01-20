獨／醞釀10年！歌壇傳奇王傑回來了　攜手城市科大再現代表作

▲許恒瑞（圖左）證實，王傑（圖右）新專輯醞釀10年，且與城市科大合作，再現經典代表作。（圖／許恒瑞提供）

記者許敏溶／台北報導

被譽為華語歌壇傳奇的王傑，本月發行新專輯《這場遊戲那場夢》，勾起不少5、6年級生回憶，讓人意外的是，新專輯竟在台北城市科技大學錄製，寫下台灣大專院校與天王合作首例，擔任本專輯製作人的許恒瑞向《ETtoday新聞雲》獨家證實此事，許恒瑞表示，很榮幸與華語傳奇歌手合作，該專輯是王傑醞釀10年代表作，呈現35年來心路歷程，值得所有歌迷仔細聆聽。

現年60歲的王傑，1987年以《一場遊戲一場夢》在華語歌壇嶄露頭角，之後站穩華語歌壇的天王地位，傳唱經典歌曲不計其數，更成為5、6年級生共同回憶；王傑在2018年推出數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》後淡出歌壇，但去年底先發表《一場遊戲一場夢（結束篇）》驚喜回歸歌壇，更在今年初發表全新創作專輯《這場遊戲那場夢》。

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▲醞釀10年，歌壇傳奇王傑與城市科大，發表新專輯《這場遊戲那場夢》。（圖／華納音樂提供）

王傑新專輯發表後，雖然沒在台灣宣傳，卻引發不少5、6年級生關注與熱議，細心歌迷還發現，新專輯竟然是在台北市城市科技大學錄製，歌迷不禁想問：「王傑曾到城市科大錄音嗎？」

《ETtoday新聞雲》獨家取得擔任本專輯製作人、城市科大流行音樂系副主任許恒瑞回應，證實城市科大與王傑合作這張新專輯。和王傑有近20年合作關係的許恒瑞說，這張專輯醞釀十年，王傑先慢慢累積很多素材，近年來再重新整理一些歌曲，並從2021年冬天開始錄製專輯，前後歷經6個月，專輯內呈現王傑35年來的心路歷程，很多歌取是王傑個人的故事，也因為傑哥是感情豐富的歌手，才能創作出這麼多動人歌曲。

不過，許恒瑞也坦言，目前定居加拿大的王傑，因為疫情關係，本人並未到城市科大錄製歌曲，而是先由王傑在加拿大寫好詞曲並錄音，再由他完成後續的編曲，以及樂器與合聲的相關錄製工作。

▲經過10年醞釀，王傑發表新專輯《這場遊戲那場夢》。（圖／華納音樂提供）

新專輯內除呈現王傑35年來的心境轉折與變化，許恒瑞指出，傑哥在唱腔與文字表達也有很大不同，不能像年輕時用高亢嗓音來唱，而是用更成熟內斂穩重的方式來詮釋，表達人生選擇的無奈感，以及對過去種種的緬懷。

《黃昏的機場》是許恒瑞整張專輯中最喜歡的一首歌，他說，對編曲人而言，最重要是投射情感，讓歌迷朋友感同身受，機場除了出國旅遊外，也象徵著人生的十字路口，面臨很多抉擇，為了還原80、90年代音色設計，這首歌用很多當時元素，包括很多弦樂、薩克斯風、電吉他等音色概念，其中薩克斯風是邀請台師大流行音樂碩專班李承育老師來演奏，透過華麗豐富的音色表現，呈現《黃昏的機場》特色。