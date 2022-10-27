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城市科大奪下亞洲甜點賽第三　明年代表台灣前進世界盃大賽

▲▼2022年亞洲盃甜點賽，城市科大代表台灣奪亞洲第三。（圖／城市科大提供）

▲2022年亞洲盃甜點賽，城市科大代表台灣拿下亞洲第三。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

2022亞洲盃甜點賽（Asia pastry cup）日前在新加坡登場，台北城市科技大學師生團隊，代表台灣與亞洲好手同場競技，在亞洲盃甜點賽拿下第三名，明年1月將代表台灣前進法國里昂，參加有甜點界奧林匹克之稱的「世界盃甜點賽」，與全球最優秀的烘焙甜點大師競逐世界第一。

2022亞洲盃甜點賽日前在新加坡登場，城市科大由烘焙管理學程主任李國溢擔任教練帶隊前往新加坡，兩位選手包括老師張原賓及詹勳翰同學出賽，和日本、馬來西亞、中國、韓國、新加坡等好手競爭，最終拿下亞洲第三名，明年1月將代表台灣前進法國里昂，參加世界盃甜點賽。

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城市科大指出，今年亞洲盃甜點賽主辦單位以永續環境&水和生命之源為創作主題，比賽項目除了原有的拉糖、巧克力工藝、巧克力蛋糕及盤飾甜點外，另外新增巧克力雕塑及冰淇淋製作兩項競賽，為比賽提高難度。

▲▼2022年亞洲盃甜點賽，城市科大代表台灣奪亞洲第三。（圖／城市科大提供）

▲城市科大代表台灣拿下亞洲甜點賽第三名。（圖／城市科大提供）

而城市科大團隊以蜜蜂、蝴蝶、螳螂等昆蟲類動物，展現生物鏈的自然環境，並以建築、DNA、人類指紋等元素，將未來與永續環境的議題，以抽象意態做鏈結，而在蛋糕、盤飾甜點與冰淇淋方面，團隊設計則以金棗、香蕉、楊枝甘露等台灣風土食材，與比賽國在地食材應用的規則做呼應。

城市科大表示，很高興在亞洲盃甜點賽拿下第三名，明年1月將前進法國里昂參加世界盃甜點大賽，與全球最優秀的烘焙甜點大師競逐世界第一；另同樣在新加坡舉行的FHA國際烹飪挑戰賽，城市科大烘焙管理學程學生王上承，也拿下巧克力工藝銅牌，為台灣爭光。

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