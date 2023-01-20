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大陸 大陸焦點 特派現場

理髮師轉行當房仲！他「單月成交近50套房」發財　吐業績秘訣

▲▼理髮師轉行當房仲。（圖／翻攝自中華網）

▲理髮師轉行當房仲。（圖／翻攝自中華網）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江哈爾濱一名房仲小宇僅半年賣房就賣出3億人民幣（約新台幣13億），優秀業績引發全網關注。據陸媒報導，小宇入行12年，從2019年開始在某直播平台賣房，2020年僅半年賣房就賣出3億，巔峰時單月成交量能達到近50套。

據《錢江晚報》報導，「松北這個小區，現房7000元（人民幣，下同）起步」、「這裡是江南核心商業圈，通勤便利」、「這可以說是哈爾濱二環旁配套設施最全的樓盤」......。晚上8點，夜幕降臨，大陸直播平台快手的房產主播小宇準時出現在直播間，為廣大有購房需求的網友答疑解惑。

小宇最早是一名理髮師，因為不能接受每天固定在一個場地工作，他辭掉了美髮師的工作，進入房地產行業成為了一名房仲。

目前，小宇進入房產行業12年，利用直播平台賣房已經4年。巔峰時，他每天要帶七、八組客戶，單月成交房產能達到近50套。他受訪透露秘訣，「不以成單為目的，而是以讓粉絲100%滿意為目的。」

小宇看來，房產直播主最大的忌諱就是佣金賣房，「哪裡好就該賣哪裡。」因此，在選擇建案時，小宇也提醒，「對於3年以上交付的新房一律不推薦。」

如今，小宇組建起了超300人的房產直播主團隊，最高單月成交量能達到60多套，接下來，他表示，計劃進一步擴大團隊規模。

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