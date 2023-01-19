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最猛出國潮！民眾「買不到車票」要早半天到機場　搭機掌握「6件事」

▲▼桃園國際機場湧現大量人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲過年前夕，桃園國際機場19日已湧現大量人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／翁申霖／今周刊

隨著疫情趨緩，出入境政策鬆綁，許多民眾都想趁著這次的春節10天長假好好出國玩一番，機場也出現「報復性旅遊人潮」，據機場公司航班運量預報，桃園機場今(2023)年春節出入境高峰將落在收假前2天的1月28日，預估會有將近9萬4千人次，而這數字也是從2020年開始，首度突破9萬人。

依據桃機航班運量整點人數預報表，觀察一周時間，1/11至1/17間，出境高峰依序為：

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● 8時至8時59分

● 9時至9時59分

● 10時至10時59分

● 12時至13時59分

● 3時至3時59分則掛零

今年截至1/16為止，客運量為96萬1,761人次，較去年同期增加1,532%，約為疫情前同期的48.28%，出入境人數明顯復甦。

除此之外，據民航局資料顯示，1/19至1/30期間，「客運量最低為1/22、大年初一約67,617人次」「客運量最高為1/28、初七約94,520人次」，疏運期間總人次達988,875人次；航班高峰日為1/20、1/21與1/28單日逾500架，航班量最高為1/28、約519架次。

不論出境時段人數多寡，建議提前2.5小時抵達機場，且多使用各航空公司網站進行智慧報到，自行列印登機證，在家完成就不用到櫃台排隊領登機證；根據《TVBS》報導，光是1/14的出境人數就超過3萬人，不少旅客被嚇到提早前往機場，甚至還有旅客買不到往機場的車票，提早了整整半天，「因為要搭客運然後票都賣完了，所以我們只好提早蠻早的，否則我們是下午兩點的飛機，所以可見很多人要出國。」

想順利搭機？這6件事必掌握

為了加速出入境通關與疏運效率，桃機公司點出6項重點：

1、善用智慧化服務

利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；入出國多多使用自動查驗通關系統，直接於通關閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均得使用，即使更換護照，也無需重新註冊，讓旅途更加輕鬆舒適。

2、多加搭乘大眾運輸工具

桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。若想直達目的地，旅客也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

3、預先確認電子用品攜帶規定

依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機，目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可攜帶上機，但不允許託運。

4、減少複查出國安檢更順暢

通過安檢金屬探測門前，請先將身上之厚重外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

5、自中國直航／經港澳轉機入境務必配合相關防疫措施

搭乘來自中國地區航班旅客，抵達桃園機場時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，再依正常流程入境；自中國啟程經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。請旅客返臺必須事先了解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

6、出發前確認護照效期及各國防疫規定

國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關防疫規定。

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