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掃蕩88會館地下金融　檢調搜索查扣20筆不動產「3億現金堆成小山」

▲檢方強力掃蕩88會館相關地下金融不法業者 。（圖／最高檢提供，下同）

▲檢方強力掃蕩88會館相關地下金融不法業者 。（圖／最高檢提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

88會館風波，影響司法、警界形象，法務部長蔡清祥極為重視， 責成最高檢察署邀集臺高檢、北檢、新北檢、士林地檢署及調查局等司法機關，針對部分國內地下金融不法業者同步展開第一波掃蕩，共查扣3億多元現金、20筆不動產。

最高檢署指出，境外不法資金進入我國，多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織，以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾，實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢，對我國治安危害甚鉅， 利益動輒數十億至數百億元，坐享鉅額犯罪利益，甚至影響公務員官箴，近日 88 會館相關犯罪嫌疑人之行徑，嚴重影響司法形象。

▲檢方強力掃蕩88會館相關地下金融不法業者 。（圖／最高檢提供，下同）

這次強力掃蕩，因此鎖定88會館相關地下金融不法業者，分別由各管轄地檢署檢察官指揮調查局偵辦，為統整司法資源及辦案節奏， 以收最大實效。最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺高檢檢察長張斗輝、北檢檢察長林邦樑、新北地檢署檢察長毛有增、士林地檢署檢察長繆卓然，與調查局局長王俊力共同會商，針對數業者同步在多處執行搜索，展現政府掃蕩不法之決心，務求將地下金融不法業者溯源斷根，徹底剷除。

新北地檢署 7 位檢察官，指揮刑事局等單位，搜索郭哲敏等人位於雙北之住居所及辦公處所共計 19 個處所，帶回被告 12 人，查扣現金新臺幣4284 萬元及虛擬貨幣 641 萬 2959 顆 USDT（折合新臺幣約 2.06 億元）、手機、存摺等物。經檢察官訊問後 6 名被告違反銀行法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有事實足認為有逃亡、滅證、串證 之虞，經向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則以 300 萬元至 20 萬元不等，予以交保。並向法院聲請扣押郭哲敏犯罪所得之臺北及桃園不動產共 20 筆。

▲檢方強力掃蕩88會館相關地下金融不法業者 。（圖／最高檢提供，下同）

另由5位檢察官及 70 名調查官，同步搜索鄭姓被告等人位於雙北之住居所等 8 處所，查扣現金 128 萬 3000 元、手機等物，被告 6 人涉嫌違反銀行法等罪嫌，分別以 50 萬至 6 萬元予以交保。

北檢及士林地檢署則同步搜索鍾姓被告等人位於雙北之住居所及辦公處所等 14 處所，查扣現金 399 萬 6659 元，外幣：越南盾、韓圓、菲律賓披索、阿拉伯幣、泰銖、人民幣、歐元、澳門幣等；TOYOTA(Alphard) 1 輛、茅台、陳高共 55 瓶；名牌包 34 個；鑽石 4顆、黃金 8 兩 6 錢；保險箱 6 個；相關涉案帳冊及手機、筆電等。被告分別以 100 萬、50 萬交保及限制出境、出海。並搜索 5 處，查扣相關公司帳冊文件及電磁紀錄。

▲檢方強力掃蕩88會館相關地下金融不法業者 。（圖／最高檢提供，下同）

最高檢說，最高檢除整合各檢察機關，協同調查局及刑事警察局積極查緝 88 會館刑案相關在逃被告，溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外，日後將不定期強力掃蕩，取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者，共同維護金融秩序，展現政府強力掃黑及從嚴從速打擊 地下不法金融犯罪的決心。

▲檢方強力掃蕩88會館相關地下金融不法業者 。（圖／最高檢提供，下同）

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