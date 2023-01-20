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大陸 大陸焦點 特派現場

尾牙「霸氣堆2.73億現金」40位員工分！　最多爽拿2240萬

超狂！尾牙堆2.73億現金　只有40名員工分「最多的拿2240萬」

▲河南企業超狂，直接搬出破億現金出來發。（圖／翻攝自網易新聞）

文／CTWANT

十幾個月或幾十個月的年終完全不夠看了，近日河南一間企業在舉辦尾牙的時候，現場堆滿了人民幣6100萬（折合新台幣約2.73億元）的現鈔，而這些現鈔是只分給40名優秀員工，平均每人可以拿人民幣152.5萬元，而其中有3人因為表現優異，各自收到人民幣500萬元（折合新台幣約2240萬元）的獎金。

根據《網易新聞》報導指出，這間讓人羨慕的企業是河南礦山企業，而雖然企業名稱中有礦山二字，但實際上卻是在經營各種起重機、相關配件的研發、生產、銷售。而這間企業創立於2002年，目前員工有4700多人。而這種超狂的發放獎金的方式，是從創立以來就維持的傳統。

該公司的宣傳部負責人表示，這種用現金發放獎金的方式，主要是獎勵「先進員工」，而這次的先進員工人數總共有40人，平均每人可以獲得152.5萬的獎金，而其中表現最為優異的是3名銷售部的員工，他們各自每人都收到人民幣500萬元的獎金。

報導中還指出，該公司在18日還舉辦「數錢比賽」，規定是在限定的時間內數錢，只要數值正確，就可以拿走數到的全部現金，而這項比賽就發出了人民幣1200多萬元，其中最厲害的員工則是抱走了15.7萬的現金。

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