快訊／連10降！本土+18024、增48死　40多歲女快篩陽一周亡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連10天降！中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增18024例本土個案，另增390例境外移入，確診個案中新增48例死亡。死亡個案當中最年輕為40多歲女性，本身有癌症轉移病史，接種三劑疫苗，快篩陽確診4天後因腹痛到急診被收治住院，兩天後病況惡化死亡。

指揮中心表示，今日新增之18024例本土病例，較上周同日減少約20.4%。個案分布為新北市(3,775例)，高雄市(2,164例)，臺中市(2,145例)，桃園市(1,989例)，臺北市(1,917例)，臺南市(1,518例)，彰化縣(731例)，新竹縣(576例)，新竹市(486例)，苗栗縣(426例)，雲林縣(358例)，基隆市(354例)，屏東縣(342例)，宜蘭縣(245例)，嘉義縣(231例)，花蓮縣(208例)，南投縣(205例)，嘉義市(139例)，臺東縣(96例)，金門縣(72例)，澎湖縣(33例)，連江縣(14例)。

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▲指揮中心1/19公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為25例男性、23例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月15日至今(2023)年1月15日，死亡日期介於去年7月28日至今年1月16日。

今天新增較年輕死亡個案為1名40多歲女性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案有癌症轉移病史，接種三劑，1/8快篩陽確診，當時醫院開立抗病毒藥物莫納皮拉韋，1/12因腹痛至急診，檢查顯示肝腎功能不佳，研判疑似是癌症引起，收治住院，1/14於住院期間，突發意識改變、氧氣濃度下降、血壓降低，診斷為敗血症，當天因病況惡化過世，死因爲新冠肺炎重症病敗血症。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症統計、新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增390例境外移入個案中，為224例男性、166例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月19日至今年1月18日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。