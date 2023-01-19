啞鈴一下一下狠砸...無業男弒78歲父　母擔心兒被法辦竟找人收屍

記者陳雕文／新北報導

新北市新店一名長期無業男與78歲老父親發生衝突，18日晚間7點多，男子持啞鈴打爆父親頭部殘忍殺害，隨後打給在外工作的69歲母親，並稱「爸爸跌倒了」，母親衝回家發現老伴滿臉是血並已斷氣，她知道事情不對勁，但疑似更擔心兒子被法辦，因此跳過警、消，直接打給葬儀社處理。

▲死者頭部遭重擊，發現時已明顯死亡。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，行凶的41歲鍾姓男子是家中獨子，平時跟父母同住、家境小康，沒想到會在過年前夕因細故對爸爸痛下殺手！案發當下，母親還在外處理行政工作，接到噩耗趕緊衝回家查看，見老伴仰躺在客廳地面，滿臉是血失去呼吸心跳，她認定已經沒救了，隨即拿起電話通知葬儀社。

在葬儀社的勸說下，母親才打給警方，後來又在跟警方解釋後通報了119，但母親仍避重就輕說「有人跌倒受傷」。警、消人員到場後一看，老父親早已死亡，但很明顯不是跌倒受傷，有外力介入！鍾男見瞞不過了，這才坦承是他持啞鈴弒父，母親焦急地看著兒子被帶去派出所。

目前鍾男還在製作筆錄，死者遺體被暫置板橋殯儀館，預計下午由檢察官相驗，以查出死因，全案依殺人罪偵辦。

至於老母親是否有「包庇罪」的嫌疑，警方初步已排除，原因是她儘管一開始跳過警、消直接找葬儀社，但後來仍舊有完成報案。資深刑警表示，有更多的可能是這位母親當下慌了，擔心兒子可能被法辦，所以報案時說法比較避重就輕，這些都可以理解，但她沒有做出違法包庇的事情，現場的跡證都沒有被破壞。

▼過年前夕發生人倫悲劇，母親同時失去最愛的兩個男人，痛徹心扉。（圖／記者陳雕文翻攝）