　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了

▲▼台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了。（圖／翻攝大嘻哈時代YouTube）

▲台大醫學系饒舌歌手「神經元」。（圖／翻攝大嘻哈時代YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大型嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》，新一季內容全面升級，無論是評審、主持人、燈光及畫面剪接都被網友大讚。然而，在最新的第二集節目中，就讀台大醫學系的選手「神經元」的表演雖然震撼全場，但其中一句歌詞提及「有人乘了1.35還是沒我高」，卻引起部分原民的不滿。

台大醫學系的學生「神經元」參加台大嘻研社走上歌手之路，在與政大黑音合作的《新世界cypherＣ》後爆紅，再以個人單曲《台大醫學freestyle》、《白色巨塔》等獲得網友好評。事後，「神經元」決定休學1年準備《大嘻哈時代2》節目及個人專輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「神經元」在節目中60秒比賽環節唱個人單曲《台大醫學freestyle》，內容提及自己高中靠苦讀考上台大醫學系，同時也在家努力做音樂，但歌詞中一句「想要唸醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高」，引起原民不滿。

▲▼台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了。（圖／翻攝大嘻哈時代YouTube）

▲一派網友支持神經元的歌詞未有歧視意味，是針對制度的玩笑梗。（圖／翻攝大嘻哈時代YouTube）

▲▼台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了。（圖／翻攝Rlong向黑抖音）

▲原民饒舌歌手向黑不滿神經元的歌詞。（圖／翻攝Rlong向黑抖音）

原民饒舌歌手Rlong向黑在抖音發文表示，「我不管你是不是punchline製造機，但你拿原住民當你punchline，我覺得很沒必要。兄弟，你有沒有想過為甚麼原住民可以乘1.35？不是我們玻璃心，不是我們很敏感，只是我們不想讓族外人覺得我們可以一直這樣被開玩笑。很多時候，不是我們不說，就是不在意，更你上的是大節目，不只台灣人看，更讓我們匪夷所思的是，明明已經跟你提醒過了，為何堅持要唱？那我們就感謝主，阿門」。

臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」也發文表示，他知道神經元不能代表台大醫學系的所有人，但很遺憾族群友善意識再次被丟到垃圾桶，「置身優勢階層的既得利益者類，把惹毛全世界當成自喜的標籤，踩著受苦者未癒合的傷痛消費，這是今天我們仍在面對的社會。沒有反思，沒有和解，no peace 心累」。

▲▼台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了。（圖／翻攝每天來點布農語啊臉書）

▲原民粉專認為歌詞踩著原民傷痛消費。（圖／翻攝每天來點布農語啊臉書）

對此，有許多網友幫神經元說話，「確實我乘了1.35還是沒他高」、「其實還好吧，一個梗而已，再說也是事實，他也沒有指名道姓是原住民，幹嘛那麼認真」、「我也是原住民，我聽到的時候覺得很好笑，還不錯」、「我也是原住民，但我沒很care」、「人家嘴的是×1.35的不公平制度又不是嘴原住民這個族群，你們在瞎激動個啥，特別讓原住民×1.35難道就不算是歧視喔？」「所以改成『有人乘了1.35 所以比我高』會比較好嗎？還是1.35就是一個不能講的詞」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

ET快訊
張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」　結局糗爆：連家人都來問
第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」　嗨曬帳戶截圖
暗黑版《光陰的故事》！　AV女優「多人交戰」醞釀情慾戲
「兒童台最正」姊姊爆意外！救護車急送醫傷勢曝光
黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了

他是流浪漢「但他的狗不是流浪狗」　一張照感動6.6萬人

紅包能不能發1000！新鮮人問長輩「70%都搖頭」　原因讓他傻眼

下飛機1天內撞人！台人「日本自駕」要拘留10天　她PO文求救被轟

LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

LE SSERAFIM遭爆談社內戀愛　公司「霸氣回應」終結緋聞全是假

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了

他是流浪漢「但他的狗不是流浪狗」　一張照感動6.6萬人

紅包能不能發1000！新鮮人問長輩「70%都搖頭」　原因讓他傻眼

下飛機1天內撞人！台人「日本自駕」要拘留10天　她PO文求救被轟

LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

台南陸航特飛訓中心上士輕生　同袍到機棚驚見遺體

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

烏克蘭內政部長墜機身亡　第一夫人出席論壇籲止戰

「疑美論」宣稱美要把台灣推上戰場　陳弱水：這是離奇的說法！

台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

快訊／27歲男噴辣椒水搶銀樓　奪「18枚金戒指」與老闆扭打遭逮

海上保安廳「越後號」觸礁擱淺　日本10天內發生2度觸礁

LCK正式開戰！Faker、Deft身影交錯成象徵標誌　李哥關鍵控制T1奪下首勝

他是流浪漢「但他的狗不是流浪狗」　一張照感動6.6萬人

鸚鵡翻肚躺地chill玩貓罐　軟爛模樣笑翻媽：壞掉了

生活熱門新聞

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

他出差京都　半年心得曝「台南勝」

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝招財法

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

男友愛愛常「停下來做1事」！過來人揭真相

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

老奶奶過世　台中50年名店烤肉沙拉歇業

哪位YouTuber接業配卻不反感？網友狂推2人

更多熱門

相關新聞

《一隻台灣黑熊之死》紀錄片宣導人熊共處

《一隻台灣黑熊之死》紀錄片宣導人熊共處

一隻苦命的台灣黑熊先後於109、111年間在台中、南投2縣市山區2度誤中「山豬吊」陷阱，期間經林務單位和特生中心人員救援脫困、配戴衛星頸圈後利野放，最後因「想家」而北返、遭仁愛鄉民殘忍槍殺埋屍；南投林管處特赴基層校園播放《一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事》紀錄片，希望透過這隻台灣黑熊的生命故事，與大眾一同思索人與野生動物間如何理性共處。

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

南投仁愛國小8千萬新校舍落成

南投仁愛國小8千萬新校舍落成

女遭「部落3哥哥」性侵！1人還當選鄉代

女遭「部落3哥哥」性侵！1人還當選鄉代

台南做工行善團新年開工

台南做工行善團新年開工

關鍵字：

嘻哈原住民神經元饒舌原民加分

讀者迴響

熱門新聞

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」　結局糗爆：連家人都來問

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！上網搜負評困惑：為什麼會有

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

52歲馬國賢「天天進補」奏效！小20歲正妹韓女友懷孕

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

貪男撿儲值卡「衝麥當勞狂點」　下場超慘

「越有心事越裝沒事」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面