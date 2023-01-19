台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」　原民饒舌歌手怒了

▲台大醫學系饒舌歌手「神經元」。（圖／翻攝大嘻哈時代YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大型嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》，新一季內容全面升級，無論是評審、主持人、燈光及畫面剪接都被網友大讚。然而，在最新的第二集節目中，就讀台大醫學系的選手「神經元」的表演雖然震撼全場，但其中一句歌詞提及「有人乘了1.35還是沒我高」，卻引起部分原民的不滿。

台大醫學系的學生「神經元」參加台大嘻研社走上歌手之路，在與政大黑音合作的《新世界cypherＣ》後爆紅，再以個人單曲《台大醫學freestyle》、《白色巨塔》等獲得網友好評。事後，「神經元」決定休學1年準備《大嘻哈時代2》節目及個人專輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「神經元」在節目中60秒比賽環節唱個人單曲《台大醫學freestyle》，內容提及自己高中靠苦讀考上台大醫學系，同時也在家努力做音樂，但歌詞中一句「想要唸醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高」，引起原民不滿。

▲一派網友支持神經元的歌詞未有歧視意味，是針對制度的玩笑梗。（圖／翻攝大嘻哈時代YouTube）



▲原民饒舌歌手向黑不滿神經元的歌詞。（圖／翻攝Rlong向黑抖音）



原民饒舌歌手Rlong向黑在抖音發文表示，「我不管你是不是punchline製造機，但你拿原住民當你punchline，我覺得很沒必要。兄弟，你有沒有想過為甚麼原住民可以乘1.35？不是我們玻璃心，不是我們很敏感，只是我們不想讓族外人覺得我們可以一直這樣被開玩笑。很多時候，不是我們不說，就是不在意，更你上的是大節目，不只台灣人看，更讓我們匪夷所思的是，明明已經跟你提醒過了，為何堅持要唱？那我們就感謝主，阿門」。

臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」也發文表示，他知道神經元不能代表台大醫學系的所有人，但很遺憾族群友善意識再次被丟到垃圾桶，「置身優勢階層的既得利益者類，把惹毛全世界當成自喜的標籤，踩著受苦者未癒合的傷痛消費，這是今天我們仍在面對的社會。沒有反思，沒有和解，no peace 心累」。

▲原民粉專認為歌詞踩著原民傷痛消費。（圖／翻攝每天來點布農語啊臉書）



對此，有許多網友幫神經元說話，「確實我乘了1.35還是沒他高」、「其實還好吧，一個梗而已，再說也是事實，他也沒有指名道姓是原住民，幹嘛那麼認真」、「我也是原住民，我聽到的時候覺得很好笑，還不錯」、「我也是原住民，但我沒很care」、「人家嘴的是×1.35的不公平制度又不是嘴原住民這個族群，你們在瞎激動個啥，特別讓原住民×1.35難道就不算是歧視喔？」「所以改成『有人乘了1.35 所以比我高』會比較好嗎？還是1.35就是一個不能講的詞」。