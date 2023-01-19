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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／警察的詢問通知書不具強制力嗎

▲▼再審，更生人，自由，司法，經理人，上班族。（圖／視覺中國）

▲警察的訊問通知書是否具有法律強制力，值得深究與探討。（圖／視覺中國）

涉擄人勒贖案的盧正，在2000年6月判處死刑確定，並於同年8月執行。此案證據薄弱，幾乎是以被告自白為有罪依據，但內容卻是矛盾百出，不斷聲請再審，亦提起憲法訴訟。只是在2022年12月底，憲法法庭卻裁定不受理，主要理由即是認為警察詢問通知書並不具有法律強制力，因此也沒有憲法第8條的24小時之人身自由拘束之限制。只是警察的此等通知書，果真無任何強制力嗎？

在我國，司法警察並非偵查主體，僅是檢察官的輔助機關，致無任何強制處分權，因此司法警察僅能向檢察官聲請簽發傳喚票，即便是現行犯逮捕，也應在詢問後，立即移送給檢察官。

但在1982年的《刑事訴訟法》修正時，因王迎先遭刑求而自殺之故，就在第27條第1項明文，犯罪嫌疑人或被告只要受詢問或訊問，無論在偵查中或審判中，皆有權請律師在場。如此的辯護權保障原屬理所當然，但立法者卻認為此不利於警察辦案，故增加第88條之1的緊急逮捕權，並增訂第71條之1，給予司法警察可發詢問通知書之權。凡此修法，顯得相當奇特，也很容易產生適用上的爭議。

而依據《刑事訴訟法》第71條之1第1項的規定，司法警察為犯罪調查，可以通知犯罪嫌疑人至警局，且此通知書是由主管長官為簽發。至於若因此到警局接受調查，因屬於自行到場之情況，依據《刑事訴訟法》第229條第3項，警察不能移送；換言之，相對人可以自由離去，也沒有警察可以強制人身自由幾小時之問題。

只是依據《刑事訴訟法》第71條之1第1項後段，若經通知而無正當理由不到場，司法警察因此可向檢察官核發拘提票，故要說此等通知無任何強制力，實與法條文義相違。更重要的是，在警察通知到場的情況，對於大部分民眾來說，恐不知道可自由到場、自由離去之法律效果。尤其是被警察請去警局喝咖啡的情況，相對人到底是基於自由意志抑或受迫，實難以釐清。

甚至在自行到場，並接受警察詢問的情況，雖法條明文可自由離去，警察不得移送，但無可否認的現實是，相對人有無可能離去、警察有無可能任其自由？而因此情況並無法被界定是受拘提或逮捕，也就沒有24小時的人身自由拘束之憲法限制，相對人就可能一直被留置於警局，因此所生自白的任意性與真實性，必然要受質疑。

也因此，憲法法庭僅以法條規範的應然，即推論出通知書不具有任何強制力，而完全忽視法條於實際運作所帶來的人權侵害之問題，能否稱得上是憲法維護者，實得打個大問號。而從此爭議，立法者實更該檢視，現行不將司法警察當成是偵查主體的定位，是否應該重新調整與修正。

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法律司改人權吳景欽盧正憲法法庭警察訊問通知書再審強制處分王迎先

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