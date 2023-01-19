更保臺北分會「混東區幸運草市集」輔導更生人翻轉人生

▲臺北地檢署與更生保護會臺北分會與台北市東區商圈發展協會在頂好廣場辦理「混東區 幸運草市集 愛我 限時告白2小時」更生商品宣傳快閃活動。（圖／更生保護會提供）

為協助更生朋友復歸社會，臺北地方檢察署與臺灣更生保護會臺北分會長期致力於輔導更生人開創事業與輔導就業，行銷更生朋友創業產品。

適逢耶誕佳節與跨年期間，臺北地方檢察署與臺灣更生保護會臺北分會特別與台北市東區商圈發展協會於2022年12月21日下午兩點到四點於台北東區頂好廣場辦理「混東區 幸運草市集 愛我 限時告白2小時」更生商品宣傳快閃活動，邀請台北分會輔導的創業更生人，主動走進社區行銷商品，締造商業交流機制。



快閃舞台區表演節目邀請到音樂創作者「夢啟動樂團」 A MOON、薩克斯風王子小鋒熱情演出情歌，還有黎明技術學院表演藝術系舞團Pink Baby，更保志工體適能教練方華恩表演熱舞帶動跳，一起為更生朋友加油打氣。

臺北地方檢察署林邦樑檢察長特別鼓勵更生朋友：「人生難免遇到考驗，更生的朋友們遇到挫折請不要灰心，也不要輕言放棄。這個社會很溫暖，有很多善心人士的關心、關懷，願意守護陪伴、鼓勵幫忙。今天再多一點努力，明天會更好的。」 臺北分會林炳耀主委擔任快閃店長，大力推薦正元精緻便當、牛肉麵、打拋豬冷凍包更生美食，以及適合企業及社福團體作為年節送禮的艾格諾先生蛋捲與復•咖啡年貨禮盒。林主委：「把握TAKE 2的機會，翻轉人生，成就幸福新開始。讓夢想啟動！從臺北出發！」



共同參與活動的東森社會福利慈善基金會副執行長關杰玲表示，協助更生朋友復歸社會是很有意義的工作，需要長期的陪伴，適時的鼓勵。現在就是最好的時間，腳踏實地完成夢想。而東區商圈發展協會韓修和理事長期望更生保護會臺北分會能多與商圈合作舉辦公益活動，協助更生傳遞溫暖。現場準備100個剛出爐的東區指標甜點「同心圓水晶紅豆餅」，希望社會大眾同心協助更生人，人生晶亮。 （本文轉載自臺灣更生保護會2023年1月《甦活人生電子報》）