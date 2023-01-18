獨／殺已婚牙醫男友抄佛經懺悔　小三法庭上嘆：誤信和他有未來

▲小三曾廉容(右)涉殺害與她交往的已婚牙醫呂俊瑤，寫道歉信與抄佛經懺悔挨轟只想求輕判 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

屏東北漂女學生曾廉容去年涉殺害與她交往的已婚牙醫師呂俊瑤，到案被羈押至今，台北地院今開庭審理，曾女透過律師提出4封道歉信與手抄佛經，聲稱不該相信呂男會許她一個未來，「是我的錯」，她因情緒失控而行凶，向呂男的家人道歉，願以餘生盡力彌補。檢方批曾女只想打動合議庭求輕判，其實仍心懷恨意，建請重判以彰顯公義，呂家委任律師也請求嚴懲曾女殘忍殺人行徑，法官諭知今年3月15日宣判。

本案發生於去年（2022年）3月1日上午，曾女(28歲)到呂男(57歲)北市文山區住處理論，涉當街持刀猛刺呂男16刀，呂男慘死家門口，曾女接著瘋狂自殘手腕與頸部，送醫保住性命後被羈押至今。

曾女歷次應訊都指稱呂男說好要娶她，卻遲遲沒跟元配離婚，還常對她施暴，北院前次開庭，曾女不滿被質疑說謊，激動反駁時脫口：「我這麼愛你，你用拳頭對我，對嗎？」法官喝止曾女「做人的自覺到哪去了」、「妳眼裡只有妳自己！」

▲曾廉容涉殺害牙醫男友呂俊瑤的現場。（資料照／記者黃彥傑攝）

今開庭時，曾女的律師仍稱曾女情緒失控行凶，非預謀殺人，曾女從屏東北漂求學，半工半讀，結識大她29歲的已婚呂男陷入情網，因涉世未深而相信對方會許她一個未來，但呂男言行不一，曾女為這段不正當感情痛苦不已，她徘徊呂男家門外，「其實是徘徊在自己的人生路口，不知何去何從」，也不敢告訴家人。

曾女的律師說，曾女很後悔太晚醒來，毀掉自己人生與呂男家庭，曾女寫給呂男父親、呂男妻子和2位女兒共4封道歉信，也手抄一大疊佛經表達懺悔，願用餘生補償呂男家人的傷痛，請求法官考量曾女遭遇、行凶後自殘沒逃跑，希望從輕量刑。

曾女在法官追問下，娓娓說出2017年間認識呂男，呂男追求她半年，後因她父親2018年過世，呂男說自己母親同1天辭世，告訴她「我們好像天生注定有緣，我會代替妳父親照顧妳」，還對她說「妳是我的真愛」，她因而心動交往，曾女強調：「這都是他(呂男)親口說的！」

法官冷不防問曾女為何買那麼多把刀，其中2把刀面各打8個孔，「是否對這種刀情有獨鍾」，曾女狀似不解法官疑問，表示沒偏愛特定刀款或品牌，「而是便宜就買」，她在隨身包包放1把刀，意在防身，「因為他(呂男)情緒一上來就會動粗，我手上有刀，他就不會繼續打我」。

公訴檢察官批曾女「28歲算是涉世未深嗎？」質疑曾女寫道歉信跟抄佛經，只是做給法官看想獲得輕判，但曾女仍對呂男有強烈恨意，信中還在責怪呂男，好像她才是受害人、找各種藉口企圖合理化自己犯行，呂男無法親自出庭辯解，但「醫師是斯文人，很難想像會有黑道一般的暴力行為」。

▲檢警於萬芳醫院相驗呂俊瑤遺體時，呂男家人到場。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢察官指曾女帶2把刀去找呂男，朝呂男頭胸等處連刺16刀，可見蓄意殺人，目的是不讓呂男回歸家庭，「而且他被殺的地點在哪裡你知道嗎？就在自己家門口，至今妻女每天進出必經之處，那種痛苦無法形容，大悲無言」，檢方反問曾女「真誠懺悔很難嗎」，曾女犯行導致呂男家庭毀滅，不可原諒，請求重判，「讓社會見到司法公義的展現」。

呂家委任律師表示曾女辯詞死無對證，但事證顯示呂男才是遭曾女威嚇家暴的受害人，且感情糾紛絕非殘忍奪走生命的藉口，4封道歉信內容可見曾女仍無悔意，把過錯推給呂男，沒意識到呂男家人已蒙受喪子喪夫與喪父之痛，又被曾女的狡辯二度傷害，尤其呂男2個女兒出嫁時，「將無人牽她們的手走上紅毯」，造成一生無法挽回的悲痛，請求法官嚴懲重罰曾女光天化日、眾目睽睽殘忍殺人的犯行。

曾女一路低頭閉眼挨罵，曾母和曾女姑姑在旁聽席啜泣，法官給曾母表示意見的機會，曾母說女兒非常有悔意，她對呂男家人很抱歉，但她們自己家人所受影響也超大。曾女顫抖重申歉意，表示在看守所「唸經迴向給他(呂男)跟家人，希望他們平安健康」，不過曾女最後仍說：「他一直告訴我會離婚娶我，許我一個未來，相信了他，是我的錯！」