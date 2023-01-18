獨／億元女房仲遭惡意P圖全裸照！威脅貼招嫖網　她火大提告

▲詐騙集團疑似鎖定女房仲傳訊恐嚇，一名億元女房仲遭惡意P圖全裸照威脅貼色情網，怒向警局提告。（圖／女房仲提供）



記者游瓊華／台中報導

實在太惡劣！台中一名業績破億元的女房仲日前收到陌生訊息，點開一看竟是自己三點全露的合成裸照，發訊者還揚言要將女房仲的電話號碼與照片散布在網路茶莊招嫖，要求女房仲給錢了事！女房仲氣憤地說，房仲業的電話、個資因工作需求在網路上容易搜尋，目前已報警，但擔憂初入的同業會擔心受怕，才選擇將事件公諸於眾。

對此，執業律師洪家駿表示，對方惡意和成圖片、出言恐嚇取財、以及將照片上傳到網路、或散布群組，不僅涉及妨害名譽、違反《個資法》，也因不斷網路傳播造成他人心生恐懼，涉及違反《跟騷法》；其中，涉嫌恐嚇取財部分最重可判5年徒刑。

女房仲收到的陌生訊息中，清楚寫上其身家背景，更揚言「如果你不回覆我，我只好上傳到網路茶莊招嫖，你也不要抱持僥倖心態，自己斟酌。」底下就附上一張合成3點全露照片。

▲億元女房仲遭惡意P圖全裸照威脅貼色情網。（圖／女房仲提供）



女房仲表示，自己也是首次收到這麼赤裸訊息，第一反應根本嚇壞了，立刻封鎖加刪除該帳號，未料對方不死心再度以另一名稱傳一個截圖，疑似是詐騙集團與嫖客對話，詐騙集團更是直接回覆嫖客：「她老公都知道的。」隨即再度將女房仲的電話號碼傳出。

女房仲既氣憤又無奈，更擔心該詐騙集團會針對個資、肖像容易取得的的房仲同業下手，年關將至，她也決定站出來呼籲，希望不要有人受騙上當。