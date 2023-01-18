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新春腸胃病患增3成！老年人尤須注意　醫：少油膩多蔬果多走動

▲肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝指出，新春期間常會出現聚餐吃太飽、消化不良發生腸胃問題的病人，平均約增二、三成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝指出，新春期間常會出現聚餐吃太飽、消化不良發生腸胃問題的病人，平均約增二、三成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歲末年終，許多人一路從尾牙、年夜飯圍爐到新春親朋聚餐，免不了吃進高脂、高鹽、高糖食物，花蓮慈濟醫院肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝指出，這期間常會出現聚餐吃太飽、消化不良發生腸胃問題的病人，平均約增二、三成，主要症狀是胃痛、腹痛、反胃悶痛，甚至胃口下降。

▲肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝指出，新春期間常會出現聚餐吃太飽、消化不良發生腸胃問題的病人，平均約增二、三成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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洪睿勝醫師建議，聚餐除別忘多吃蔬菜、水果，多走動可幫助腸胃蠕動，或者在飯後喝優酪乳、吃益生菌，協助清腸胃。
 
吃太油、太甜、太燙、太快、太多、吃生冷食物，或邊吃飯邊聊天，是許多人在吃年夜飯常犯的毛病，洪睿勝醫師說，食物一口接一口，又搭配酒、汽水、或配湯，不僅沒有足夠的時間咀嚼，口腔、消化器官的澱粉酶來不及將食物消化成食糜的同時，就會產生消化不良，他建議，除了別忘多吃蔬菜、水果，多走動可幫助腸胃蠕動，或者在飯後喝優酪乳、吃益生菌，協助清腸胃。

▲肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝指出，新春期間常會出現聚餐吃太飽、消化不良發生腸胃問題的病人，平均約增二、三成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

年節期間短時間內吃太多的 起司、焗烤、披薩、煎、油炸、糯米、奶製等油膩食品，容易脹氣打飽嗝消化不良。
 
還有些人為了吃大餐，空腹太久；或是習慣不吃早餐，以及平常就有膽固醇較高問題的人也要注意，突然吃了太多高油脂食物，很容易造成膽汁沉澱濃縮、比例失調、膽結石發作。洪睿勝說，最好的方法還是盡量避免吃油炸食物；若發生腹絞痛就是膽結石典型症狀，尤其是吃完大餐後，右側上腹部疼痛、且具有噁心感，有可能就是膽結石造成膽囊、膽管或胰臟發炎，應迅速就醫。

▲肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝指出，新春期間常會出現聚餐吃太飽、消化不良發生腸胃問題的病人，平均約增二、三成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

洪睿勝醫師說，吃年夜飯食物一口接一口，沒有足夠的時間咀嚼，口腔、消化器官的澱粉酶來不及將食物消化成食糜的同時，就會產生消化不良。
 
此外，洪睿勝醫師說，年節期間最好避免在短時間內吃太多的 起司、焗烤、披薩、煎、油炸、糯米、奶製等油膩食品，容易脹氣打飽嗝消化不良；過多食物撐在胃中往往需要更長久的時間蠕動才能排空，有些人還可能併發胃酸逆流，甚至因為胃痛跑急診。
 
洪睿勝醫師常提醒老人家，腸胃功能不如年輕人，若飲食不忌口，更可能使高血壓、糖尿病等慢性病失控，也造成腸胃負擔。

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