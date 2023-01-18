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三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

▲▼三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身喊「長輩福音」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲三總汀州院區內視鏡中心啟用，最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院的「起家厝-汀州院區」今（18）日舉行「內視鏡中心暨神經科部檢查室」揭幕儀式，永和最美里長陳紫渝也現身參與。她表示，感謝三總引進醫療設施，對鄰近地緣長輩是福音，鄉親長輩也很期待。陳紫渝也提到，自己打過三劑疫苗，至今還沒確診，主要防疫措施除了戴口罩、勤洗手，平時也會戴酒精經常消毒。

三總汀州院區繼去年底甫落成啟用醫學影像中心外，再整合神經內科、胸腔內科、腸胃科、大直腸科、泌尿科及麻醉科等多元科別，揭幕啟用「內視鏡中心暨神經科部檢查室」，在國人作息緊湊、飲食西化且生活高壓的條件下，神經疾患與消化道疾病日益增多，為能夠及早發現病兆。

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今日揭牌啟用典禮由三軍總醫院院長王智弘召開，偕同文山區鄭裕峯區長、台北市政府兵役局李治安局長、台北市替代役中心宋佰炘主任等人共同揭牌，希望以高解析度與特殊的影像處理技術，及早辨認出神經、肺部及消化道的早期病變，達到早期發現、治療的效果，讓病人免於開刀及化學治療之苦。

王智弘提到，早期癌症發生時症狀大多不明顯，若有出現不適症狀，或有家族病史等高風險的民眾皆建議尋求醫療協助。年齡超過五十歲的國人更可透過國健署補助的糞便潛血檢查，評估自身大腸癌及大腸息肉的風險，定期以大腸鏡清除息肉，達到預防大腸癌。

而肺癌已連續十年高居台灣癌症死亡率的首位，對國人健康影響甚鉅，可配合支氣管鏡及早診斷，避免惡化、減少開刀切片機會；另外也可針對慢性咳嗽、咳血、感染或支氣管異物診斷與治療，是維持肺部健康的重要工具；透過膀胱內視鏡觀察尿道、男性攝護腺及膀胱結石、腫瘤、發炎、狹窄或解剖構造的改變，協助泌尿科醫師精準檢查及治療。

三軍總醫院汀州院區每個月神經內科門診約2,300人次，累積了眾多忠實的病患。然受限過去設備不齊全，病患及家屬常需花費大量的交通及時間成本至內湖院區接受檢查。為嘉惠週邊鄉親就近醫療，綜整了各項神經學及內視鏡檢查室的開幕啟用，將能夠提供在地化之服務，讓病患與家屬能夠接受更好、更便捷的醫療，達到三軍總醫院「提供軍人、軍眷及民眾最優質的醫療服務」的宗旨。

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