達美樂外送不分大小披薩買1送1！「世界起司新年套餐」春節不間斷

▲達美樂推出「世界十大起司四喜披薩新年套餐」，外送還有「買1送1」優惠。（圖／達美樂提供）

記者林育綾／台北報導

因應春節長達10天連假聚餐需求，達美樂推出深受消費者喜愛的「世界十大起司四喜披薩新年套餐」只要999元，內含2顆大披薩、15條香烤幾條、5顆蒜香起司球；同步還啟動外送升級，即日起外送披薩不分大小通通「買1送1」！

台灣達美樂行銷部表示，根據內部資料顯示，披薩上的多樣化起司一直深受消費者的喜愛，而「世界十大起司四喜披薩」巧妙結合世界的10種起司風味，全新10 in 1的超濃郁起司上市後廣受好評，再搭配4種異國風味料理，四喜披薩組合讓每個人同時都可以吃到多種風味。為了因應各種大小家庭的聚餐需求，推出一系列「世界十大起司四喜披薩新年團圓套餐」價位從799～1699元不等，春節期間服務不間斷。

▲達美樂「世界十大起司四喜披薩」受到好評，如今也推出新年套餐。（圖／達美樂提供）

新春團圓「799元套餐」包括世界10大起司四喜大披薩1個+手拍小披薩1個+烤雞翅1份(8塊)；「999元套餐」包括世界10大起司四喜大披薩1個+手拍大披薩一個+香烤雞條1份(15條)和蒜香起司球1份(5顆)；「1289元套餐」包括世界10大起司四喜大披薩1個+手拍小披薩2個+四喜拼盤1份；「1699元套餐」包括世界10大起司四喜大披薩2個+手拍小披薩2個+四喜拼盤1份。

▲達美樂推出「世界十大起司四喜披薩新年套餐」，價位從799～1699元不等。（圖／達美樂提供）

除了新年套餐外，達美樂同步啟動外送優惠升級，即日起外送披薩不再只是買大送小，無論大披薩、小披薩通通「買1送1」，可至達美樂官網或加入達美樂App訂餐，無需排隊等候，就能輕鬆在家享用美味。

另外，全支付攜手「必勝客」、「肯德基」共同推出新春特惠活動搶先起跑，即日起～1月31日在肯德基線上訂餐，以全支付付款，每周首筆消費，不限金額享10%回饋(單筆最高回饋全點30點) ；而必勝客線上訂餐以全支付付款，每周首筆消費單筆最高回饋全點80點，不限金額享6%回饋。

▲全支付攜手「肯德基」訂餐不限金額回饋10%。（圖／肯德基）

同樣為迎接新年，必勝客也推出2款全新開春比薩，有放了干貝、炸蝦尬特製金元寶的「金干蝦比薩」，以及全台限量7000份的超奢華「加貝烏金鮑魚比薩」，一次爽吃烏魚子、鮑魚，限量開賣。

▲▼必勝客海味開春比薩來了。（圖／業者提供）