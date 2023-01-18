劉鶴：中國不搞計劃經濟　共同富裕是長遠任務

▲中國國務院副總理劉鶴在世界經濟論壇2023年年會上的特別致辭。（圖／翻攝自世界經濟論壇官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴17日在出席世界經濟論壇上表示，中國不可能搞計劃經濟。同時，劉鶴稱，經過努力，2023年中國經濟會實現整體性好轉。經濟增長速度達到正常水平是大概率的事件，預計今年中國的進口會明顯的增加，企業的投資會大幅度的增加，居民消費會回歸常態。

年度達沃斯世界經濟論壇（World EconomicForum）近日在瑞士達沃斯（Davos）舉行。劉鶴是分管金融、科技、工業的副總理。

劉鶴在發言中表示，2023年中國經濟將實現整體好轉，增速達到正常水準；預計今年進口會明顯增加，企業會加大投資力度，居民消費會回歸常態。他在發言中提及堅持市場經濟改革方向時，特別提到有的人說「中國要搞計劃經濟」，他表示，「這是根本不可能的，中國人民是不會走這條路的。」

劉鶴指出，中國要堅定不移深化國有企業改革，毫不動搖地支援民營經濟的發展壯大。同時要保護競爭，反對壟斷，保護產權，全面弘揚企業家精神。

在談到外界議論紛紛的「共同富裕」時，劉鶴說，實現共同富裕是重要社會發展目標，也是實現中國長治久安的歷史性任務。共同富裕強調的是避免兩極分化，最終還是要靠共同發展。

他說，在推動共同富裕的過程中，包括外商在內的企業家都將發揮發動機的重要作用。因為企業家精神是社會財富創造的關鍵要素，如果沒有財富的逐步積累，共同富裕就成了無源之水、無本之木。

劉鶴表示，房地產在中國是重要的支柱產業，但是從2021年以來發生變化。房地產企業普遍出現流動性差，資產負債表惡化，個別頭部企業面臨著重大的風險。放鬆在房地產市場過熱期間採取的一些管制的決策，從而有效的擴大需求，使房地產公司具備造血的功能。通過這些努力，看到最近以來中國的市場在房地產方面已經出現明顯的變化。從未來來看，中國仍處於城市化較快的發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撐。

另外，劉鶴將於18日與美國財長葉倫（Janet Yellen）面對面會談。