新北新任警局長廖訓誠探視勇警遺孀　她紅眼眶憶亡夫殉職當晚

▲新北市警察局新上任局長廖訓誠慰問已故林安順小隊長遺孀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局16日完成新舊任局長交接，新局長廖訓誠才剛上任，為感念維護治安而不幸犧牲的同仁及關懷遺眷，17日前往海山分局新海派出所，探視在1997年間查緝毒品案，因公殉職小隊長林安順遺族王貞文女士，並致送春節慰問金，使遺眷備感溫馨。

已故的林安順小隊長當時在刑事警察隊（現為刑事警察大隊）服務，1997年10月9日，接獲販毒線報，當天凌晨1時許，前往台北縣中和市（現為新北市中和區）查緝，在逮捕犯嫌時，遭到猛烈開槍還擊，當場中槍殉職。

林小隊長留下妻子王貞文及3名子女，王女士獨自扶養子女長大，相當艱辛；2022年，王女士在林口分局擔任工友退休，廖局長剛上任，就相當關心王女士退休後的生活及狀況，特地前去探望，王女士見到局長親臨，回憶林小隊長對警察工作的奮不顧身及獨自扶養3子女的辛苦，不禁悲從中來。

廖局長肯定林小隊長生前對警職的付出與犧牲，也感佩王女士的的堅強，表示警察就像一個大家庭，為使新北警察同仁勇於任事、執勤無後顧之憂，警察局作為同仁最強大的後盾，將盡最大的努力給予同仁照顧與協助，並致贈春節慰問金，場面相當溫馨。