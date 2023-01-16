新北市警局長廖訓誠接棒　侯友宜：警察人事不准關說！

▲新北市警局長交棒 侯友宜期勉「治安工作棒棒相接」。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市警察局今（16）日辦理新任局長交接布達典禮，新任局長由刑事背景出身的廖訓誠接任屆齡退休的黃宗仁，新北市長侯友宜親自到場。侯友宜期許廖訓誠除犯罪偵查外，更要預防犯罪，侯大讚黃宗仁任內的表現，並直言廖訓誠「壓力會很大」，最後則強調「警察局人事不准關說！」

侯友宜致詞，感謝退休卸任的黃宗仁守護新北市400萬市民，這2年來新北市8千警察大軍全力以赴維護新北治安，不管是緝毒護台、打擊詐騙、破獲台版柬埔寨詐騙案，讓新北市治安穩定下來，更重要的是他提升了警察同仁的士氣，也跟新北市府各局處同心齊力，讓市府跟警察緊密結合，發揮更大的功效。

侯友宜對於廖訓誠給予超高期許，希望刑事背景出身、也曾在新北擔任刑大大隊長的廖除了犯罪偵查，更要預防犯罪，讓犯罪率能夠下降，在案件發生時，第一時間展現「正義勇敢急先鋒」的態度，用科技、法治，迅速逮捕嫌犯，並要凝聚警察同仁的向心力並肩作戰，守護新北市民的安全。

「警察局的人事不準關說！」侯友宜強調，警察局有內部規定，一切按照規定，市長絕不會干涉任何警察人事，只要求警察把治安做好，大家凝聚力量，把事情做好，不要找關係，要好好靠自己的表現去贏得自己的價值、贏得別人的尊重，他也會絕對尊重警察局長的權限去做後續相關人事的調整。

侯友宜勉勵廖訓誠全力以赴，自己會跟大家站在一起，治安絕對不可以鬆懈，期待廖上任以後，展現新的作為、更高的層次「正義、勇敢」也是打擊犯罪的態度。

新任市警局長廖訓誠表示，新北市幅員遼闊，人口眾多治安繁重，希望在全體警察同仁努力下，做好維護治安、交通與為民服務工作，務必要讓新北治安平穩、交通順暢！

▲新北市警局今舉辦新任局長交接布達，新任局長由廖訓誠接任。（圖／記者戴上容翻攝）