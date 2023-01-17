螺旋割草機擊石...6公分葉片刺入胸　送醫才知「中刀」險喪命

▲割草機斷刀片飛噴刺入胸，傷患ｘ光檢查影像，發現縱膈腔裡有異物 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一般看似操作簡單的除草機，小心可能變成凶器！一名63歲男子在除草時，機器刀片不慎擊中石頭，斷掉的六公分刀片瞬間像子彈一樣射入胸腔內。經由嘉義大林慈濟醫院心臟血管及胸腔等外科合力搶救，順利將接近心臟與大血管的尖銳異物取出，幸運保住一命。

林姓男子表示，當天因受到友人請託幫忙除草，沒想到已經擁有多年除草經驗，每次出任務時，長筒膠鞋、半身圍裙以及保護眼睛、臉部的面罩等身上裝備一樣都不敢少，卻沒想到這次使用螺旋片的除草機不小心打到大石頭後，現場突然胸口一陣疼痛，自己也沒發現被斷掉的刀片刺傷，於是直接收好工具開車到鄰近醫院就醫。

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胸腔外科醫師陳奕中說，病人在急診時檢查發現，前胸有二公分的穿刺傷，當下還有出血情況，但呼吸、心跳及意識都正常，從他自帶的院外胸腔X光與電腦斷層等檢查影像中，發現縱膈腔裡有異物，位置剛好卡在心臟與大血管的前面，即前縱膈腔，清楚可見6公分長的刀片。

▲一般常見的割草機。（圖／大林慈濟醫院提供）

陳奕中醫師指出，這塊銳利的金屬破片若再稍微移動，即可能刺破心臟或大血管，導致大量出血而死亡，所以在運送病人至開刀房過程中，必須小心減少大面積移動及壓迫傷口。在與心臟血管外科主任張兼華討論手術方式後，為了確認尖銳的金屬片是否有刺到血管壁裡面，若有的話，直接移除異物將造成大出血，相當危險，於是利用胸腔鏡先做為探查，確認縱膈腔及心臟位置是否有血管受傷後，以不傷及血管情況下安全移除異物。手術由前胸原本傷口處，從縱膈腔裡小心翼翼將刀片成功取出。

▲ 割草機斷刀片飛噴刺入胸腔，胸腔內取出的刀片 。（圖／大林慈濟醫院提供）

由於金屬片上可能存在細菌引發感染，手術時除了針對傷口位置做清潔，同時也進行局部清創，手術約一小時後完成。病人在術後住進加護病房觀察二天，確認是否有出血及縱膈腔感染情況，並接受感染控制治療，目前狀況穩定，也已回家休養。

▲ 割草機斷刀片飛噴刺入胸腔，胸腔內取出的刀片 。（圖／大林慈濟醫院提供）

陳奕中提醒，類似這種的病人，手術後仍要注意可能出現縱膈腔或胸腔感染，後續引發嚴重反應，包括傷口局部紅、腫、痛，或發燒、咳嗽、喘等情況，這個時候就要馬上到醫院做進一步檢查。此外，若不慎遭受農具割傷時，因土壤中的細菌恐造成感染，建議最好到醫院做清潔及清創處理，穿刺傷複雜度較高，切勿當下拔除異物，簡單包紮傷口後立即送醫才是正確的處理方式。