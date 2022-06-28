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腳踝扭傷骨折把握黃金治療期 避免組織維化關節炎

▲▼ 腳踝扭傷骨折把握黃金治療期 避免關節炎甚至影響行走。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院骨創傷科主任林文彥進一步檢查傷勢，發現被遺漏的腳踝韌帶斷裂更為嚴重。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導


陳小姐外出購物不慎踩空扭傷腳踝，當時醫師判斷小腿腓骨骨折無需開刀。但回家後腳腫得像「麵龜」，痛到行走困難。大林慈濟醫院骨創傷科主任林文彥進一步檢查發現被遺漏的腳踝韌帶斷裂更為嚴重，如未即時處理，嚴重時會導致關節炎，並影響往後的行走。

▲▼ 腳踝扭傷骨折把握黃金治療期 避免關節炎甚至影響行走。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲X光檢查出是小腿的腓骨骨折。（圖／大林慈濟醫院提供）

陳小姐說，跌倒時聽到兩聲清脆骨頭斷裂的聲音，接著皮膚出現瘀青，腳也腫得像「麵龜」一樣，姊姊急忙協助她到附近醫院就醫，X光檢查出是小腿的腓骨骨折，通常無需要開刀。但回嘉義幾天後，持續的劇烈疼痛沒有改善，一度無法行走，於是到嘉義大林慈濟醫院再做檢查。

林文彥從新審視X光後發現在右足後踝也有一處小骨折，在臨床上，同時發現在腓骨與後踝有骨折，需把 Maisonneuve骨折（梅順納芙氏骨折）列入診斷，於是在拍攝X光片時，特別請放射師以特殊角度拍攝，協助病人側躺、足部懸空向下，這時足部自然因重力向下拉扯，可發現脛腓關節明顯不穩定與移位。

林文彥指出，因為走路時一個扭轉的力量讓足踝受傷，嚴重時，有可能導致骨折或韌帶損傷，經過檢查，腓骨與脛骨在足關節的地方位移半脫臼，研判為脛骨與腓骨之間的韌帶斷裂。陳小姐腓骨的骨折不嚴重，反而是韌帶的受損導致腳踝半脫臼。在充分說明後進行手術，以螺釘幫她把兩塊脫臼的骨頭固定回去，加上石膏保護，需2至3個月這樣韌帶才能恢復到健康狀態。

林文彥說，急性期的骨折外傷從診斷到治療，需把握一至兩周內的治療黃金期，如果拖過治療的黃金期，受傷部位的骨頭或韌帶會開始出現纖維化的組織，治療的效果會越來越不好，癒後也會比較差。

他建議，輕微扭傷自己冰敷則會改善，但較嚴重時出現韌帶斷裂、關節移動時會劇痛、有骨折現象，須趕緊尋找專業醫師處理，千萬別錯失最佳治療時機。如沒很好的診治，嚴重時會導致創傷性關節炎，呈現痠痛、不舒服，甚至不良於行，對於嚴重變形與關節炎的病人，盡管有關節融合與人工踝關節置換手術，但仍無法復原到受傷前的狀態，因此扭傷還是得謹慎處理。

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