新冠病毒實務網路研討會　分享抗疫經驗及最新醫藥資訊

▲大林慈濟醫院新冠病毒實務網路研討會（圖／嘉義大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣政府、嘉義縣衛生局指導，大林慈濟醫院主辦的「疫猶未盡」Covid-19 新冠病毒實務網路研討會，25日（日）上午透過LIVE臉書、YOUTUBE等網路平臺直播及有線電視頻道轉播，總計超過3萬人報名參與課程，醫療團隊無私分享治療疫病的經驗以及最新醫藥資訊。

嘉義縣長翁章梁特別到場致詞指出，全世界對新冠肺炎有很多新的文獻與資料，需要專業人士解讀，幫助鄉親了解，此次研討會有助於建立大家對新冠肺炎的認識，新冠肺炎是一場持久戰，大家要有要耐操、耐煩、耐心等三個基本心態，共同來努力。

慈濟醫療志業執行長林俊龍執行長期望透過此次研討會，讓大家了解，慈濟醫療以病人為中心的照顧，除了專業的關懷外，也關懷病人、家屬，讓他們就像回到家一樣。

大林慈濟醫院副院長林名男擔任研討會主持人，他指出，防疫還沒走到盡頭，全民積極參與防疫，是這波疫情降級的原因之一，正確的資訊非常重要，此次透過研討會分享醫療專業實務經驗，值得大家參考。

大林慈濟醫院急診部李宜恭主任分享「抗原快篩運用」，他指出，防疫沒有完全安全的策略，只有比較安全的策略，包括檢驗、分流與隔離，抗原快篩的特異性很高，但是敏感度跟症狀、時間有關，抗原快篩對於有症狀，尤其是症狀發生3-4天內，敏感度特別高，但對於症狀發生4天後即無症狀者，敏感度低。

「聽說打完疫苗不可以洗澡？」其實疫苗是打到體內，洗澡沒有關係。大林慈濟醫院藥學部有感於疫情期間網路訊息紛雜，特製作Covid-19疫苗衛教資訊懶人包，同時持續更新，提供民眾疫苗正確資訊。藥學部李紀慧主任分享「新冠疫苗打破砂鍋璺到底」，希望大家若是看到疫苗訊息時，務必確認消息來源及正確性。同時提醒，慢性病人請找長期治療的主治醫師評估個人狀態，再決定是否施打疫苗，若有藥物過敏（含顯影劑），請將藥名提供給醫師評估。服用類固醇的病人可以施打疫苗，不需停藥。

大林慈濟醫院老年醫學科張舜欽主任分享「疫情時代下的高齡全人照護」，新冠肺炎影響的不只是病人的身體，疫情所導致的封閉與隔離，也讓人與人之間的連結斷裂，特別是原本就衰弱的高齡病人，可能加劇其功能衰退。因此疫情下老年人要加強健康促進，預防衰弱失能、延緩失能，提升老年飲食力、行動力、社會力、輸出力及好體力等五力、整合照護，可銜接長照安寧。

大林慈濟醫院胸腔內科、內科加護病房主任陳信均在之前的北病南送期間，負責照顧重症患者，他分享「COVID19病患照護的醫療抉擇-加護病房醫師的觀點」，建議當重症病人面臨是否插管的選擇時，醫病雙方需要有充分的溝通，病人及家屬要充分了解插管或不插管所會面對的狀況，有合理的期望值，而醫護人員也要同理家屬決策的兩難，適度減輕他們的「罪惡感」。

賴寧生院長結語指出，從109年2月起，新冠肺炎疫情已造成全球1.9億多人感染，411萬人死亡，根據中央統計，從去年2月至今年7月份，關於疫情的不實訊息竟高達854萬則，可以想像這些訊息的流竄，會造成怎樣的混亂，因此大林慈濟醫院在嘉義縣政府及衛生局指導下，舉辦此次研討會，報真導正，同時將臨床實務過程向民眾說明，讓大家安心一起來抗疫。

賴寧生院長也期許，地球是一個公民村，我們要尊重各物種在地球的生存權，他們的生命與我們的生命同等價值，才能阻止下一次疫情的發生。

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