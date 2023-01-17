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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人口61年來首次「生不如死」　比去年少掉85萬人！

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。河南安陽幾名農村留守婦女在家政服務培訓機構學習母嬰保健服務技能從事月嫂職業。（圖／CFP）

▲陸出生率狂降，人口負增長提早到來。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局17日介紹2022年國民經濟運行情況，其中，大陸年末全國人口為141175萬人（14億1175萬人），比去年末減少了85萬人。這也是中國大陸自1960年代之後，首次出現「生不如死」的人口負增長情況。

根據最新公布的數據，中國大陸2022年全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口87556萬人，佔全國人口的比重為62.0%；60歲及以上人口28004萬人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，佔全國人口的14.9%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口92071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口49104萬人，減少731萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為65.22%，比上年末提高0.50個百分點。

▲大陸2023春運正式啟動。（圖／CFP）

查看大陸官方歷年的統計可發現，大陸上一次出現人口負增長，是1960年以及1961年，分別減少了1000萬人、348萬人，但到了1962年就又恢復正增長，並且增加了1436萬人。

對於此次人口負增長的情況，專家普遍認為解決的難度比過去都高。中國人民大學社會與人口學院教授宋健在一場研討會上指出，歷史上中華民族遭遇過多次「死亡主導型」人口負增長，而當前遭遇的是「生育主導型」負增長，相較歷史上的死亡主導型負增長，當前人口形勢更為複雜，解決難度也更大。

宋健提到，由於生育率持續低迷，全國人口負增長到來的時間似乎比原先預計的要更早一些，人口總量達峰時間在逐年預測中不斷被提前，相應的人口峰值則不斷下調。

宋健強調，生育主導型負增長的主要原因是在低死亡率條件下出生率更低，需要出生率上升才能恢復正增長，「生育水平決定著人口未來發展方向，長期極低的生育率是中國面臨的最大挑戰和風險。」

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

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