陸人口61年來首次「生不如死」　比去年少掉85萬人！

▲陸出生率狂降，人口負增長提早到來。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局17日介紹2022年國民經濟運行情況，其中，大陸年末全國人口為141175萬人（14億1175萬人），比去年末減少了85萬人。這也是中國大陸自1960年代之後，首次出現「生不如死」的人口負增長情況。

根據最新公布的數據，中國大陸2022年全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口87556萬人，佔全國人口的比重為62.0%；60歲及以上人口28004萬人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，佔全國人口的14.9%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口92071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口49104萬人，減少731萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為65.22%，比上年末提高0.50個百分點。

查看大陸官方歷年的統計可發現，大陸上一次出現人口負增長，是1960年以及1961年，分別減少了1000萬人、348萬人，但到了1962年就又恢復正增長，並且增加了1436萬人。

對於此次人口負增長的情況，專家普遍認為解決的難度比過去都高。中國人民大學社會與人口學院教授宋健在一場研討會上指出，歷史上中華民族遭遇過多次「死亡主導型」人口負增長，而當前遭遇的是「生育主導型」負增長，相較歷史上的死亡主導型負增長，當前人口形勢更為複雜，解決難度也更大。

宋健提到，由於生育率持續低迷，全國人口負增長到來的時間似乎比原先預計的要更早一些，人口總量達峰時間在逐年預測中不斷被提前，相應的人口峰值則不斷下調。

宋健強調，生育主導型負增長的主要原因是在低死亡率條件下出生率更低，需要出生率上升才能恢復正增長，「生育水平決定著人口未來發展方向，長期極低的生育率是中國面臨的最大挑戰和風險。」