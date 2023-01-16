5個月女嬰「咳嗽+有痰」　8天後無呼吸心跳...染腸病毒亡

▲國內2年來首例腸病毒死亡案例，是一名5個月大女嬰。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

腸病毒疫情升溫！疾管署今（16日）公布國內2年來首例死亡個案，是5個月大女嬰，在1月12日病逝。另外新增1例成人重症個案，是一名30多歲男性，感染克沙奇A2型，目前仍在加護病房治療中，因此不只小孩，就連大人也要注意。

疾管署指出，1月7日公布之5個月大女嬰，去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀，12月30日無呼吸心跳，立刻送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定是腸病毒D68型感染，持續在新生兒加護病房住院治療。然而，個案就醫時已經腦損傷，仰賴呼吸器、升壓劑維生，意識持續昏迷，在1月12日不幸過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，北部30多歲男在去年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀仍未改善，因此就醫並於12月19日收治住院，今年1月13日檢驗確認感染克沙奇A2型，研判是腸病毒感染併發重症確定病例，正在加護病房住院治療。

▲男子腸病毒併發重症。（示意圖／翻攝自pexels）

根據疾管署監測資料，今年1月8日至1月14日，國內腸病毒門急診就診共計1777人次，較前一週1299人次上升36.8%，近期呈上升趨勢，國內腸病毒感染併發重症確定病例去年累計3例，其中1例死亡。

疾管署呼籲，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，多數成人感染後症狀不明顯，或僅出現類似感冒症狀，容易一時忽略造成家中嬰幼兒感染，春節期間應避免帶孩子到人潮擁擠的地方，出外回家後，在抱孩子或餵食前，務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險群，病程發展快速，只有短短幾個小時的黃金治療時間，家中嬰幼兒若不幸感染，應設法和其他幼兒隔離，以免交叉感染，同時也要觀察是否有出現重症前兆病徵，包括嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，一旦有相關症狀，必須趕緊送醫，掌握黃金治療時間。

延伸閱讀

▸ 學測趕往考場收家人離世噩耗一路爆哭 她遇見監考人員「這暖舉」：謝謝妳

▸ 張穎穎宣布分手！ 爆汪小菲「情緒很不可控」…曬對話紀錄酸：去聽你媽媽的話吧

▸ 男子散步竟驚見恐龍蛋化石！ 挖掘後竟發現1完整3破碎恐龍蛋