桃園男宮廟拜拜沒安好心　自製釣竿「釣」香油錢1800元

▲陳姓男子假拜拜為名，實則釣取廟內香油錢。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區49歲陳姓男子因缺錢花用，竟將歪腦筋動到神明頭上，趁著年關將近假借拜拜掩人耳目，以自製釣竿前往宮廟「釣」香油錢約1800元，當地的里長及守望相助隊隊員發現陳男的可疑舉動，立即通報警方到場逮人，將男子依竊盜罪送辦。

▲警方在陳男身上起出犯案用的繩索、沾黏板等工具。（圖／大園警分局提供）

大園分局埔心派出所於15日21時許接獲民眾報案，在大園區五福路的一間土地公廟裡，有男子竊取香油錢，竊嫌已由里長及守望相助隊隊員控制，等待警方到場處理。警方獲報前往了解，陳男子卻矢口否認犯行，辯稱只是前來拜拜，但里長調出宮廟的監視器，發現男子進到廟裡後不停左顧右盼，隨後便拿出自製的釣竿，將沾黏板綁在繩索上，放入功德箱內黏取裡面的香油錢，男子在行竊過程中還不時假意祭拜，自以為神不知鬼不覺，殊不知他的一舉一動全被監視器錄下。

▲起出偷竊香油錢1800元。（圖／大園警分局提供）

男子看見畫面後百口莫辯，只好坦承犯行，警方隨後在男子身上起出贓款新臺幣1,800元及犯案用的繩索、沾黏板等工具，警詢後將男子依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。